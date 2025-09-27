Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рыженков рассказал о создании многополярной архитектуры развития - 27.09.2025
Рыженков рассказал о создании многополярной архитектуры развития
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что новую справедливую многополярную архитектуру развития формируют такие организации, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС. | 27.09.2025
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что новую справедливую многополярную архитектуру развития формируют такие организации, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Выступая на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Рыженков сказал, что прозвучавшие 25 лет назад на Саммите тысячелетия ООН "величайшие надежды и обещания" не оправдались из-за политики Запада, и сейчас появились новые силы. "Прошедшие четверть века показали, что многие на Западе так и не смогли отказаться от этого своего многовекового менталитета. Поэтому Запад так и не стал лидером в процессе перемен, а источником угроз и потерь. У определенных западных элит, привыкших жить столетиями за счет других, продолжает присутствовать, хоть и модернизированная, но все же колониальная инерция мышления", - сказал Рыженков. По его словам, политика Запада породила многочисленные войны, хаос, миллионы беженцев, создала барьеры в международной торговле, подорвала глобальную продовольственную безопасность, укоренила бедность, голод и неравенство, а международные организации, прежде всего, ООН и Всемирная торговая организация, были отодвинуты в сторону. "Вот поэтому как реакция на эти негативные тенденции становится популярной идея регионализации, происходит рост и укрепление механизмов сотрудничества, не связанных со странами Запада, таких, как БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ЛАГ, Африканский союз. Эти структуры, отражающие интересы стран Глобального Большинства, функционируют на принципах взаимного уважения, равенства, консенсуса, а не доминирования и грабежа. Они, по сути, формируют справедливую многополярную экономическую архитектуру развития", - заявил глава МИД. По его словам, абсолютно закономерно появилась весьма своевременная инициатива председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении, которую Белоруссия всемерно поддерживает. "Не мы разрушаем старый мир. В этом хоре хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы – Глобальное большинство – пытаемся построить новый! Особо отмечу – вместе", - сказал Рыженков.
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что новую справедливую многополярную архитектуру развития формируют такие организации, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС.
Выступая на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Рыженков сказал, что прозвучавшие 25 лет назад на Саммите тысячелетия ООН "величайшие надежды и обещания" не оправдались из-за политики Запада, и сейчас появились новые силы.
"Прошедшие четверть века показали, что многие на Западе так и не смогли отказаться от этого своего многовекового менталитета. Поэтому Запад так и не стал лидером в процессе перемен, а источником угроз и потерь. У определенных западных элит, привыкших жить столетиями за счет других, продолжает присутствовать, хоть и модернизированная, но все же колониальная инерция мышления", - сказал Рыженков.
По его словам, политика Запада породила многочисленные войны, хаос, миллионы беженцев, создала барьеры в международной торговле, подорвала глобальную продовольственную безопасность, укоренила бедность, голод и неравенство, а международные организации, прежде всего, ООН и Всемирная торговая организация, были отодвинуты в сторону.
"Вот поэтому как реакция на эти негативные тенденции становится популярной идея регионализации, происходит рост и укрепление механизмов сотрудничества, не связанных со странами Запада, таких, как БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ЛАГ, Африканский союз. Эти структуры, отражающие интересы стран Глобального Большинства, функционируют на принципах взаимного уважения, равенства, консенсуса, а не доминирования и грабежа. Они, по сути, формируют справедливую многополярную экономическую архитектуру развития", - заявил глава МИД.
По его словам, абсолютно закономерно появилась весьма своевременная инициатива председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении, которую Белоруссия всемерно поддерживает.
"Не мы разрушаем старый мир. В этом хоре хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы – Глобальное большинство – пытаемся построить новый! Особо отмечу – вместе", - сказал Рыженков.
