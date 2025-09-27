Рыженков рассказал о создании многополярной архитектуры развития
Рыженков: БРИКС, ШОС, ЕАЭС формируют многополярную архитектуру развития
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что новую справедливую многополярную архитектуру развития формируют такие организации, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС.
"Прошедшие четверть века показали, что многие на Западе так и не смогли отказаться от этого своего многовекового менталитета. Поэтому Запад так и не стал лидером в процессе перемен, а источником угроз и потерь. У определенных западных элит, привыкших жить столетиями за счет других, продолжает присутствовать, хоть и модернизированная, но все же колониальная инерция мышления", - сказал Рыженков.
По его словам, политика Запада породила многочисленные войны, хаос, миллионы беженцев, создала барьеры в международной торговле, подорвала глобальную продовольственную безопасность, укоренила бедность, голод и неравенство, а международные организации, прежде всего, ООН и Всемирная торговая организация, были отодвинуты в сторону.
"Вот поэтому как реакция на эти негативные тенденции становится популярной идея регионализации, происходит рост и укрепление механизмов сотрудничества, не связанных со странами Запада, таких, как БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ЛАГ, Африканский союз. Эти структуры, отражающие интересы стран Глобального Большинства, функционируют на принципах взаимного уважения, равенства, консенсуса, а не доминирования и грабежа. Они, по сути, формируют справедливую многополярную экономическую архитектуру развития", - заявил глава МИД.
По его словам, абсолютно закономерно появилась весьма своевременная инициатива председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении, которую Белоруссия всемерно поддерживает.
"Не мы разрушаем старый мир. В этом хоре хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы – Глобальное большинство – пытаемся построить новый! Особо отмечу – вместе", - сказал Рыженков.