Сийярто обвинил Хорватию в желании нажиться на поставках нефти в Венгрию
2025-09-27T14:09+0300
2025-09-27T14:09+0300
энергетика
нефть
венгрия
хорватия
рф
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
ес
БУДАПЕШТ, 27 сен - ПРАЙМ. Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас ещё больше", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр напомнил, что в одиночку адриатический трубопровод не может обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию, так как, "на основании проведённых испытаний, этот трубопровод просто не способен непрерывно и надёжно поставлять необходимое количество нефти". Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз. Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
нефть, венгрия, хорватия, рф, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, ес, facebook, politico
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ, РФ, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Facebook, Politico
14:09 27.09.2025
 
Сийярто обвинил Хорватию в желании нажиться на поставках нефти в Венгрию

Сийярто: Хорватия хочет лишить Венгрию возможности покупать российскую нефть

Петер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 27 сен - ПРАЙМ. Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас ещё больше", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр напомнил, что в одиночку адриатический трубопровод не может обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию, так как, "на основании проведённых испытаний, этот трубопровод просто не способен непрерывно и надёжно поставлять необходимое количество нефти".
Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.
Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯХОРВАТИЯРФПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕСFacebookPolitico
 
 
