"Это конец". В США внесли ясность в позицию Трампа по Украине
"Это конец". В США внесли ясность в позицию Трампа по Украине - 27.09.2025, ПРАЙМ
"Это конец". В США внесли ясность в позицию Трампа по Украине
27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Смена позиции главы Белого дома Дональда Трампа по Украине не сулит ей ничего хорошего, пишет колумнист Bloomberg Марк Чэмпион, комментируя его заявление о якобы возможном возвращении территорий Киевом при поддержке ЕС."Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что решения Трампа по Украине следует рассматривать как "попытку гарантировать, что любые последствия ухода США из Киева не аукнутся ему самому".Во вторник, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп отметил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свои территории и, возможно, даже продвинуться дальше". Глава киевского режима позже сообщил, что был удивлен заявлением. Более того, президент США в своей социальной сети Truth Social выразил мнение, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал Москву как "бумажного тигра".Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на вопрос, смогла ли украинская делегация на Генассамблее ООН повлиять на позицию Трампа, подчеркнул особую значимость позиций короля Карла III, британского премьера Кира Стармера и других лиц, с которыми общался американский лидер во время своего визита.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп сделал новые заявления об Украине после общения с Зеленским, предположительно, под его влиянием. По словам Пескова, Кремль не слышал прямых заявлений президента США об отказе от конструктивного подхода к решению украинского конфликта.
"Это конец". В США внесли ясность в позицию Трампа по Украине
Bloomberg: смена позиции Трампа по Украине не сулит ей ничего хорошего