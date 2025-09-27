https://1prime.ru/20250927/valyuta-862831538.html

Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год

Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год - 27.09.2025, ПРАЙМ

Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год

Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм"... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T02:02+0300

2025-09-27T02:02+0300

2025-09-27T02:02+0300

курс доллара к рублю

курсы валют

рынок

ключевая ставка

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.По его словам, укрепление рубля с начала года на данный момент составляет около 17% к доллару, 7% к евро и 15% к юаню. Растущий тренд национальной валюты от минимумов прошлой осени завершился, и рынок сформировал долгосрочные (динамика от года) границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей."Факторами поддержки рубля в четвертом квартале можно назвать по-прежнему высокую ставку ЦБ и профицит торгового баланса с приемлемыми для экономики нефтяными ценами. Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", - сказал он.Курс доллара на старте четвертого квартала вероятно продолжит торговаться в границах сентябрьского коридора 80-86 рублей с тенденцией к повышению. Наметившаяся с лета растущая динамика сохраняет перспективы развития до области 86-88 рублей в октябре."В условиях завершившегося тренда укрепления рубля и рисках его ослабления до конца года инвесторам разумно позаботиться о диверсификации валютного портфеля", - заключил Соболев.

https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862217128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, рынок, ключевая ставка, доллар