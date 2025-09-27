Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250927/valyuta-862831538.html
Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год
Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год - 27.09.2025, ПРАЙМ
Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год
Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм"... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T02:02+0300
2025-09-27T02:02+0300
курс доллара к рублю
курсы валют
рынок
ключевая ставка
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.По его словам, укрепление рубля с начала года на данный момент составляет около 17% к доллару, 7% к евро и 15% к юаню. Растущий тренд национальной валюты от минимумов прошлой осени завершился, и рынок сформировал долгосрочные (динамика от года) границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей."Факторами поддержки рубля в четвертом квартале можно назвать по-прежнему высокую ставку ЦБ и профицит торгового баланса с приемлемыми для экономики нефтяными ценами. Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", - сказал он.Курс доллара на старте четвертого квартала вероятно продолжит торговаться в границах сентябрьского коридора 80-86 рублей с тенденцией к повышению. Наметившаяся с лета растущая динамика сохраняет перспективы развития до области 86-88 рублей в октябре."В условиях завершившегося тренда укрепления рубля и рисках его ослабления до конца года инвесторам разумно позаботиться о диверсификации валютного портфеля", - заключил Соболев.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862217128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_cacbeb14d424938e0d2671db9da15e1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, рынок, ключевая ставка, доллар
Курс доллара к рублю, Курсы валют, Рынок, ключевая ставка, доллар
02:02 27.09.2025
 
Предопределена динамика колебаний рубля на ближайший год

Эксперт Соболев обозначил динамику рубля на ближайший год к доллару, евро и юаню

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Период укрепления рубля с начала года подошел к концу, и уже сформировался как краткосрочный, так и долгосрочный тренд на будущее, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
По его словам, укрепление рубля с начала года на данный момент составляет около 17% к доллару, 7% к евро и 15% к юаню. Растущий тренд национальной валюты от минимумов прошлой осени завершился, и рынок сформировал долгосрочные (динамика от года) границы колебания доллара в пределах 77,50-105 рублей, евро 88-111 рублей, юаня 10.80-14.50 рублей.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
12 сентября, 22:27
"Факторами поддержки рубля в четвертом квартале можно назвать по-прежнему высокую ставку ЦБ и профицит торгового баланса с приемлемыми для экономики нефтяными ценами. Однако их позитивное влияние будет ограничено в силу замедления экономического роста, ожиданий смягчения монетарной политики Банка России, восстановления спроса на импорт и неопределенности в геополитике", - сказал он.
Курс доллара на старте четвертого квартала вероятно продолжит торговаться в границах сентябрьского коридора 80-86 рублей с тенденцией к повышению. Наметившаяся с лета растущая динамика сохраняет перспективы развития до области 86-88 рублей в октябре.
"В условиях завершившегося тренда укрепления рубля и рисках его ослабления до конца года инвесторам разумно позаботиться о диверсификации валютного портфеля", - заключил Соболев.
 
Курс доллара к рублюКурсы валютРынокключевая ставкадоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала