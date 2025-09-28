https://1prime.ru/20250928/aes-862919840.html
Эксперт назвал плавучие АЭС разумным решением
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Разработанные российской государственной корпорацией "Росатом" плавучие атомные электростанции являются разумным решением, доказавшим свою эффективность и безопасность, заявил РИА Новости старший инженер исследовательского учебного реактора Иордании Моханнад Мохаммед Сауд Альмарафи на полях Мировой атомной недели. Ранее заместитель генерального директора "Росатома" по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов заявил, что госкорпорация приступает к созданию плавучих АЭС для южных регионов мощностью 100 МВт. "Плавучие атомные электростанции являются одним из разумных решений для доставки электроэнергии в некоторые районы, страдающие от перебоев в подаче электроэнергии и удаленности от обычных генераторов, которые полагаются на транспортировку ископаемого топлива от его источника или из стран, производящих это топливо… они доказали свою эффективность и безопасность", - сказал Альмарафи. Собеседник агентства подчеркнул, что благодаря своей мобильности, такие установки могут сыграть важную роль в развитии бедных стран и электрификации труднодоступных районах. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
