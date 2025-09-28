Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/alpinist-862917576.html
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ - 28.09.2025, ПРАЙМ
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ
Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму ноги, сообщает Telegram-канал Shot. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T21:33+0300
2025-09-28T21:33+0300
эльбрус
белгород
таджикистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862208415_0:694:2047:1845_1920x0_80_0_0_a7833603a368b42cf9e6a39700b740b4.jpg
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму ноги, сообщает Telegram-канал Shot. "Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса — он и еще два человека застряли на высоте 5300 метров", — указывается в сообщении. По информации SHOT, данная туристическая группа не оформила маршрут перед началом движения. Им удалось связаться со спасателями. Предварительно известно, что все трое участника экспедиции прибыли из Белгорода.Ранее сообщалось, что в Таджикистане 44-летний альпинист Антон Телицын пострадал, упав и сломав ногу во время подъема на пик Чимтагра. Согласно данным комитета по чрезвычайным ситуациям, спасатели помогли ему на месте, затем перевезли в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента.
https://1prime.ru/20250829/kirgiziya-861414552.html
https://1prime.ru/20250912/chp-862209508.html
эльбрус
белгород
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862208415_0:502:2047:2037_1920x0_80_0_0_d5bb67371b8805e04b05906c32ffc6f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльбрус, белгород, таджикистан
Эльбрус, БЕЛГОРОД, ТАДЖИКИСТАН
21:33 28.09.2025
 
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ

Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму

© РИА Новости . Макс Альперт | Перейти в медиабанкОтряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса. Архивное фото
© РИА Новости . Макс Альперт
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму ноги, сообщает Telegram-канал Shot.
"Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса — он и еще два человека застряли на высоте 5300 метров", — указывается в сообщении.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Альпинист рассказал о травме Наговициной, полученной до восхождения на гору
29 августа, 04:34
По информации SHOT, данная туристическая группа не оформила маршрут перед началом движения. Им удалось связаться со спасателями.
Предварительно известно, что все трое участника экспедиции прибыли из Белгорода.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане 44-летний альпинист Антон Телицын пострадал, упав и сломав ногу во время подъема на пик Чимтагра. Согласно данным комитета по чрезвычайным ситуациям, спасатели помогли ему на месте, затем перевезли в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Президент НССО рассказал о выплатах для родственников погибших на Эльбрусе
12 сентября, 18:18
 
ЭльбрусБЕЛГОРОДТАДЖИКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала