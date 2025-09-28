https://1prime.ru/20250928/alpinist-862917576.html
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ - 28.09.2025, ПРАЙМ
Альпинист застрял на Эльбрусе с травмой ноги, сообщили СМИ
Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму ноги, сообщает Telegram-канал Shot. | 28.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму ноги, сообщает Telegram-канал Shot. "Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса — он и еще два человека застряли на высоте 5300 метров", — указывается в сообщении. По информации SHOT, данная туристическая группа не оформила маршрут перед началом движения. Им удалось связаться со спасателями. Предварительно известно, что все трое участника экспедиции прибыли из Белгорода.Ранее сообщалось, что в Таджикистане 44-летний альпинист Антон Телицын пострадал, упав и сломав ногу во время подъема на пик Чимтагра. Согласно данным комитета по чрезвычайным ситуациям, спасатели помогли ему на месте, затем перевезли в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента.
