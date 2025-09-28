https://1prime.ru/20250928/avtomobil-862900830.html
Россияне за год нарастили траты на новые авто всего на пять процентов
2025-09-28T09:15+0300
2025-09-28T09:15+0300
2025-09-28T09:15+0300
бизнес
россия
рэу им. г.в.плеханова
авто
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку нового автомобиля в январе-сентябре этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого всего на 5%, до 2,33 миллиона рублей, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости. "Согласно исследованию, средняя стоимость покупки нового автомобиля составила 2,33 миллиона рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом спрос на новые легковые транспортные средства снизился на 3%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь-сентябрь 2025 года. Динамика авторынка, при которой средняя цена нового автомобиля демонстрирует рост на фоне снижения общего спроса, является признаком трансформации отрасли и изменений в потребительском поведении, отмечает доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. "Эта ситуация не говорит только о том, что автомобили стали объективно дорожать, как товарная масса, а скорее отражает фундаментальное сужение рынка и его переориентацию на узкую группу платежеспособных покупателей. Массовый потребитель, ориентировавшийся ранее на бюджетный и среднеценовой сегмент, под давлением макроэкономических факторов активно покидает рынок. В результате доля дорогих автомобилей премиальных марок, поставляемых по схемам параллельного импорта, а также моделей верхнего ценового сегмента официальных дилеров, представленных на российском рынке, в общем объеме продаж существенно возрастает", - рассуждает она. "Соответственно, это статистически увеличивает средний чек, создавая впечатление роста цен, хотя на уровне дилерских центров часто наблюдаются обратные процессы - распродажи остатков и значительные скидки для стимулирования сбыта", - говорит Ильяшенко. Что касается падения спроса, то здесь ключевым драйвером является макроэкономическое давление и осторожные потребительские настроения, отмечает она. Высокая ключевая ставка ЦБ снизила доступность автокредитов для значительной части населения, о чем свидетельствует сокращение объемов автокредитования, так как на фоне общей экономической неопределенности и инфляции люди склонны откладывать крупные покупки, предпочитая сберегать деньги.
