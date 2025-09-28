https://1prime.ru/20250928/ekonomim-862908296.html
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов
АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов по итогам прошлого года, российского газа 41 процент, Анкаре необходимо расширить "корзину альтернатив", сообщила газета Ekonomim со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергорынком (EPDK). "Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), в 2024 году потребность Турции от России в отношении сырой нефти и нефтепродуктов достигла чрезвычайно высокого уровня в 66 процентов. В том же году потребность от природного газа составила 41 процент. Россия обладает примерно пятой частью мировых доказанных запасов природного газа", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне. Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США.
