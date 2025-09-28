Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов - 28.09.2025
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов - 28.09.2025, ПРАЙМ
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов по итогам прошлого года, российского газа 41 процент, Анкаре необходимо расширить "корзину... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T13:20+0300
2025-09-28T13:20+0300
энергетика
нефть
газ
турция
сша
анкара
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
мид рф
АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов по итогам прошлого года, российского газа 41 процент, Анкаре необходимо расширить "корзину альтернатив", сообщила газета Ekonomim со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергорынком (EPDK). "Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), в 2024 году потребность Турции от России в отношении сырой нефти и нефтепродуктов достигла чрезвычайно высокого уровня в 66 процентов. В том же году потребность от природного газа составила 41 процент. Россия обладает примерно пятой частью мировых доказанных запасов природного газа", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне. Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США.
турция
сша
анкара
нефть, газ, турция, сша, анкара, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, мид рф
Энергетика, Нефть, Газ, ТУРЦИЯ, США, Анкара, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, МИД РФ
13:20 28.09.2025
 
Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов

Потребность Турции от российской нефти достигла 66%, от газа — 41%

АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов по итогам прошлого года, российского газа 41 процент, Анкаре необходимо расширить "корзину альтернатив", сообщила газета Ekonomim со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергорынком (EPDK).
"Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), в 2024 году потребность Турции от России в отношении сырой нефти и нефтепродуктов достигла чрезвычайно высокого уровня в 66 процентов. В том же году потребность от природного газа составила 41 процент. Россия обладает примерно пятой частью мировых доказанных запасов природного газа", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне.
Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.
Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США.
26 сентября, 10:54
В Турции отреагировали на призыв Трампа отказаться от российской нефти
26 сентября, 10:54
 
ЭнергетикаНефтьГазТУРЦИЯСШААнкараДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровМИД РФ
 
 
