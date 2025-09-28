https://1prime.ru/20250928/ekonomim-862908296.html

Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов

Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов - 28.09.2025, ПРАЙМ

Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов

Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов по итогам прошлого года, российского газа 41 процент, Анкаре необходимо расширить "корзину... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T13:20+0300

2025-09-28T13:20+0300

2025-09-28T13:20+0300

энергетика

нефть

газ

турция

сша

анкара

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg

АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Потребность Турции от российской нефти достигла 66 процентов по итогам прошлого года, российского газа 41 процент, Анкаре необходимо расширить "корзину альтернатив", сообщила газета Ekonomim со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергорынком (EPDK). "Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), в 2024 году потребность Турции от России в отношении сырой нефти и нефтепродуктов достигла чрезвычайно высокого уровня в 66 процентов. В том же году потребность от природного газа составила 41 процент. Россия обладает примерно пятой частью мировых доказанных запасов природного газа", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне. Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США.

https://1prime.ru/20250926/turtsiya--862806262.html

турция

сша

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, турция, сша, анкара, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, мид рф