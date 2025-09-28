Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-28T10:16+0300
2025-09-28T10:16+0300
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россию не избрали в две первые группы руководящего совета Международной организации гражданской авиации при ООН (ИКАО), следует из сообщения учреждения.В первую группу вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США.Во вторую группу избрали Аргентину, Колумбию, Данию, Египет, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Сингапур, ЮАР, Испанию и Швейцарию.Голосование по приему в третью группу состоится 30 сентября.Выборы в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходят каждые три года. Члены избираются в три группы. В 2022 году Россия также не попала в руководящий орган.Официальный представитель МИД Мария Захарова 24 сентября заявляла, что Москва не просит ИКАО снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право.
10:16 28.09.2025
 
России не попала в первые две группы Совета ИКАО

Россия не попала в две первые группы Совета ИКАО

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россию не избрали в две первые группы руководящего совета Международной организации гражданской авиации при ООН (ИКАО), следует из сообщения учреждения.
В первую группу вошли Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания и США.
Во вторую группу избрали Аргентину, Колумбию, Данию, Египет, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Сингапур, ЮАР, Испанию и Швейцарию.
Голосование по приему в третью группу состоится 30 сентября.
Выборы в Совет ИКАО, куда входят 36 государств, проходят каждые три года. Члены избираются в три группы. В 2022 году Россия также не попала в руководящий орган.
Официальный представитель МИД Мария Захарова 24 сентября заявляла, что Москва не просит ИКАО снять с нее санкции, а требует перестать нарушать международное право.
РОССИЯ АВСТРАЛИЯ БРАЗИЛИЯ КАНАДА Мария Захарова ИКАО ООН МИД
 
 
