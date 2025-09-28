https://1prime.ru/20250928/ilna-862908496.html

Меджлис Ирана не одобрил выход страны из ДНЯО

2025-09-28T13:43+0300

ТЕГЕРАН, 28 сен - ПРАЙМ. Меджлис (парламент) Ирана на закрытом заседании в воскресенье не одобрил выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), решение было принято на фоне активации механизма восстановления международных антииранских санкций, передает со ссылкой на неназванного парламентария агентство ILNA. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". "(На заседании меджлиса - ред.) были рассмотрены такие темы, как выход (Ирана - ред.) из ДНЯО и активация механизма восстановления международных санкций (против Ирана - ред.), однако на данный момент серьезное решение принято не было, и вопросы обсуждались на уровне обмена мнений между членами парламента", - говорится в сообщении агентства. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным достигнутое с МАГАТЭ в сентябре соглашение, вырабатывающее рамки взаимодействия сторон после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также учитывающее внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

