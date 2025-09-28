МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана

https://1prime.ru/20250928/iran-862910737.html

2025-09-28T15:12+0300

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - ПРАЙМ. МИД Израиля приветствовал восстановление международных санкций против Ирана и назвал это "важным" шагом в рамках усилий по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия. "С сегодняшнего дня санкции Совета Безопасности ООН в отношении Ирана официально восстановлены. Это важный шаг в ответ на продолжающиеся нарушения со стороны иранского режима, особенно в отношении его военной ядерной программы. Цель ясна: не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Мир должен использовать все средства для достижения этой цели", - заявило внешнеполитическое ведомство Израиля. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.

