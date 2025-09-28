Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250928/iran-862910737.html
МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана
МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана - 28.09.2025, ПРАЙМ
МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана
МИД Израиля приветствовал восстановление международных санкций против Ирана и назвал это "важным" шагом в рамках усилий по предотвращению появления у Ирана... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T15:12+0300
2025-09-28T15:12+0300
экономика
мировая экономика
иран
израиль
великобритания
дональд трамп
оон
совбез
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - ПРАЙМ. МИД Израиля приветствовал восстановление международных санкций против Ирана и назвал это "важным" шагом в рамках усилий по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия. "С сегодняшнего дня санкции Совета Безопасности ООН в отношении Ирана официально восстановлены. Это важный шаг в ответ на продолжающиеся нарушения со стороны иранского режима, особенно в отношении его военной ядерной программы. Цель ясна: не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Мир должен использовать все средства для достижения этой цели", - заявило внешнеполитическое ведомство Израиля. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
https://1prime.ru/20250928/iran-862905567.html
иран
израиль
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_901aae67f684aecf51072e14b53d2969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, израиль, великобритания, дональд трамп, оон, совбез, мид
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, ООН, Совбез, МИД
15:12 28.09.2025
 
МИД Израиля поприветствовал восстановление санкций против Ирана

МИД Израиля назвал восстановление санкций против Ирана важным шагом

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / timtom.ch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - ПРАЙМ. МИД Израиля приветствовал восстановление международных санкций против Ирана и назвал это "важным" шагом в рамках усилий по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия.
"С сегодняшнего дня санкции Совета Безопасности ООН в отношении Ирана официально восстановлены. Это важный шаг в ответ на продолжающиеся нарушения со стороны иранского режима, особенно в отношении его военной ядерной программы. Цель ясна: не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Мир должен использовать все средства для достижения этой цели", - заявило внешнеполитическое ведомство Израиля.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Иран пообещал ответить на восстановление санкций
11:41
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНИЗРАИЛЬВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампООНСовбезМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала