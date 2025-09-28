https://1prime.ru/20250928/naemniki-862897863.html

Латиноамериканские наемники ВСУ выступили с оправданиями в соцсетях

Латиноамериканские наемники ВСУ выступили с оправданиями в соцсетях - 28.09.2025, ПРАЙМ

Латиноамериканские наемники ВСУ выступили с оправданиями в соцсетях

Латиноамериканские наемники ВСУ после материала РИА Новости об их новом подразделении "Специальная латинская бригада" (СЛБ) выступили с оправданиями в соцсетях, | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T05:47+0300

2025-09-28T05:47+0300

2025-09-28T05:47+0300

общество

экономика

украина

колумбия

ближний восток

всу

минобороны украины

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862897863.jpg?1759027657

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Латиноамериканские наемники ВСУ после материала РИА Новости об их новом подразделении "Специальная латинская бригада" (СЛБ) выступили с оправданиями в соцсетях, лишь подтвердив, что воюют на Украине, и попытавшись ввести аудиторию в заблуждение юридическими уловками киевского режима. В августе РИА Новости выяснило, что в рядах ВСУ появилось новое подразделение латиноамериканских наемников "Специальная латинская бригада". На странице СЛБ в одной из соцсетей был опубликован скриншот упомянутого материала РИА Новости с подписью: "Мы не наемники". На YouTube-канале структуры, отвечающей за вербовку наемников для ВСУ, также опубликовано видео, в котором латиноамериканские боевики утверждают, что они не наемники, а добровольцы, поскольку их нанимателем якобы выступает министерство обороны Украины. В то же время отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, в прошлом занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости ранее, что одним из способов снятия с себя ответственности за наемников украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус. В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес также рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

украина

колумбия

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, колумбия, ближний восток, всу, минобороны украины, оон