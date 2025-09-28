Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иордании оценили эффективность реакторов замкнутого ядерного цикла - 28.09.2025
В Иордании оценили эффективность реакторов замкнутого ядерного цикла
В Иордании оценили эффективность реакторов замкнутого ядерного цикла - 28.09.2025, ПРАЙМ
В Иордании оценили эффективность реакторов замкнутого ядерного цикла
Реакторы, работающие по технологии замкнутого ядерного топливного цикла, смягчат последствия перебоев с поставками нефти и газа, особенно на фоне военных... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T22:40+0300
2025-09-28T22:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83887/72/838877219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1455d8dc7dd01d48ff54e940c77488a8.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Реакторы, работающие по технологии замкнутого ядерного топливного цикла, смягчат последствия перебоев с поставками нефти и газа, особенно на фоне военных конфликтов, заявил РИА Новости старший инженер исследовательского учебного реактора Иордании Моханнад Мохаммед Сауд Альмарафи на полях "Мировой атомной недели". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. "Заявление президента (РФ Владимира - ред.) Путина о реакторах (замкнутого ядерного топливного цикла - ред.), безусловно, способствует более широкому распространению мирной ядерной энергетики в мире… Проекты в области ядерной энергетики рассчитаны на длительный срок службы - более шестидесяти лет, и они также доказали свою эффективность в свете частых перебоев с поставками нефти или газа в случае любого конфликта между странами", - сказал Альмарафи. По словам собеседника агентства, строительство атомного реактора может по праву считаться проектом стратегического значения для любой страны. Он особо подчеркнул надежность и безопасность мирной атомной энергии. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого ядерного топливного цикла планируется вести на базе Международного центра исследований в Ульяновской области, Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, сказал Путин.
22:40 28.09.2025
 
В Иордании оценили эффективность реакторов замкнутого ядерного цикла

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПроизводство оборудования для атомного реактора АЭС
Производство оборудования для атомного реактора АЭС - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Производство оборудования для атомного реактора АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Реакторы, работающие по технологии замкнутого ядерного топливного цикла, смягчат последствия перебоев с поставками нефти и газа, особенно на фоне военных конфликтов, заявил РИА Новости старший инженер исследовательского учебного реактора Иордании Моханнад Мохаммед Сауд Альмарафи на полях "Мировой атомной недели".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
"Заявление президента (РФ Владимира - ред.) Путина о реакторах (замкнутого ядерного топливного цикла - ред.), безусловно, способствует более широкому распространению мирной ядерной энергетики в мире… Проекты в области ядерной энергетики рассчитаны на длительный срок службы - более шестидесяти лет, и они также доказали свою эффективность в свете частых перебоев с поставками нефти или газа в случае любого конфликта между странами", - сказал Альмарафи.
По словам собеседника агентства, строительство атомного реактора может по праву считаться проектом стратегического значения для любой страны. Он особо подчеркнул надежность и безопасность мирной атомной энергии.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого ядерного топливного цикла планируется вести на базе Международного центра исследований в Ульяновской области, Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, сказал Путин.
Замглавы МАГАТЭ рассказал об уникальности атомных разработок России
