Россиянку похитили в Таиланде и продали в рабство, сообщают СМИ - 28.09.2025
Россиянку похитили в Таиланде и продали в рабство, сообщают СМИ
Россиянка, приехавшая работать в Таиланд, оказалась в рабстве, сообщил Telegram-канал Mash. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T21:51+0300
2025-09-28T21:51+0300
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россиянка, приехавшая работать в Таиланд, оказалась в рабстве, сообщил Telegram-канал Mash."Девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, но по прибытии ее отвезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой", — говорится в сообщении. Знакомая девушки считает что, заложников заставляют трудиться по 16 часов, занимаясь обманом и вымогательством, а непослушных избивают и угрожают продать на органы. На текущий момент, по информации Mash, связь с пропавшей девушкой отсутствует.Ранее публиковались сообщения о том, что в Испании были освобождены пять женщин, ставших жертвами сексуальной эксплуатации преступной организации, занимавшейся торговлей людьми и наркотиками. В результате операции задержаны восемь человек, проведены четыре обыска, включая закрытие притона, и изъято два килограмма кокаина. Преступная группа состояла из выходцев из Латинской Америки и Испании, которые заманивали женщин из Колумбии и Венесуэлы липовыми обещаниями работы, перевозили в Испанию, отбирали документы и принуждали оказывать сексуальные услуги.
21:51 28.09.2025
 
Россиянку похитили в Таиланде и продали в рабство, сообщают СМИ

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россиянка, приехавшая работать в Таиланд, оказалась в рабстве, сообщил Telegram-канал Mash.
"Девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, но по прибытии ее отвезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой", — говорится в сообщении.
Знакомая девушки считает что, заложников заставляют трудиться по 16 часов, занимаясь обманом и вымогательством, а непослушных избивают и угрожают продать на органы.
На текущий момент, по информации Mash, связь с пропавшей девушкой отсутствует.
Ранее публиковались сообщения о том, что в Испании были освобождены пять женщин, ставших жертвами сексуальной эксплуатации преступной организации, занимавшейся торговлей людьми и наркотиками. В результате операции задержаны восемь человек, проведены четыре обыска, включая закрытие притона, и изъято два килограмма кокаина. Преступная группа состояла из выходцев из Латинской Америки и Испании, которые заманивали женщин из Колумбии и Венесуэлы липовыми обещаниями работы, перевозили в Испанию, отбирали документы и принуждали оказывать сексуальные услуги.
