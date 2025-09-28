Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+ - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250928/smi-862913172.html
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+ - 28.09.2025, ПРАЙМ
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - на встрече 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T17:30+0300
2025-09-28T17:30+0300
энергетика
нефть
оаэ
саудовская аравия
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - на встрече 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По словам трёх источников, ноябрьское повышение, которое будет обсуждаться 5 октября, составит не менее 137 тысяч баррелей в сутки, как и октябрьское повышение. По словам источников, окончательное решение ещё не принято", - говорится в сообщении агентства. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ разрешено увеличивать добычу примерно на такой же объем, это позволяет ему завершить выход из этих ограничений. С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. На встрече 5 октября страны планируют обсудить параметры добычи на ноябрь. Тем не менее, участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. Согласно обновленному графику, они должны возместить с августа 2025 года по конец июля 2026 года сверхдобычу в размере 4,799 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250928/ekonomim-862908296.html
оаэ
саудовская аравия
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, оаэ, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
17:30 28.09.2025
 
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+

Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти на 137 тыс баррелей в сутки в ноябре

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - на встрече 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По словам трёх источников, ноябрьское повышение, которое будет обсуждаться 5 октября, составит не менее 137 тысяч баррелей в сутки, как и октябрьское повышение. По словам источников, окончательное решение ещё не принято", - говорится в сообщении агентства.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ разрешено увеличивать добычу примерно на такой же объем, это позволяет ему завершить выход из этих ограничений.
С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. На встрече 5 октября страны планируют обсудить параметры добычи на ноябрь.
Тем не менее, участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. Согласно обновленному графику, они должны возместить с августа 2025 года по конец июля 2026 года сверхдобычу в размере 4,799 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Потребность Турции в российской нефти достигла 66 процентов
13:20
 
ЭнергетикаНефтьОАЭСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала