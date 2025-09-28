https://1prime.ru/20250928/smi-862913172.html
Reuters озвучило прогноз по увеличению добычи нефти ОПЕК+
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - на встрече 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "По словам трёх источников, ноябрьское повышение, которое будет обсуждаться 5 октября, составит не менее 137 тысяч баррелей в сутки, как и октябрьское повышение. По словам источников, окончательное решение ещё не принято", - говорится в сообщении агентства. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки они отказываются с апреля, ежемесячно наращивая максимально разрешенный уровень производства. В августе рост относительно июля составил почти 550 тысяч баррелей в сутки. В сентябре ОПЕК+ разрешено увеличивать добычу примерно на такой же объем, это позволяет ему завершить выход из этих ограничений. С октября восьмерка решила увеличить максимум добычи еще на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках досрочного отказа от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки. На встрече 5 октября страны планируют обсудить параметры добычи на ноябрь. Тем не менее, участники также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства и фактически разрешенный уровень добычи немного ниже. Согласно обновленному графику, они должны возместить с августа 2025 года по конец июля 2026 года сверхдобычу в размере 4,799 миллиона баррелей в сутки.
