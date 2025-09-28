https://1prime.ru/20250928/ukraina-862912691.html

"Просто отказывается". В США выступили с предупреждением по Украине

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер эфире YouTube-канала DeepDive заявил, что Россия решит украинский вопрос на поле боя, так как Запад и Киев продолжают игнорировать позицию Москвы.Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя", — сказал он.Эксперт также добавил, что, по его мнению, позиция Москвы не будет воспринята Украиной и европейскими странами, так как они год за годом ее игнорируют. Он подчеркнул, что "требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта".Глава МИД России Сергей Лавров на XIВсероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 28 июля вновь озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине — отказ от включения Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.За последние несколько лет Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс принимает новые инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военно-политической активности блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, способные представлять угрозу ее интересам.

