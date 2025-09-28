Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто отказывается". В США выступили с предупреждением по Украине - 28.09.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Просто отказывается". В США выступили с предупреждением по Украине
спецоперация на украине
россия
москва
запад
украина
сергей лавров
нато
мид рф
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер эфире YouTube-канала DeepDive заявил, что Россия решит украинский вопрос на поле боя, так как Запад и Киев продолжают игнорировать позицию Москвы.Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя", — сказал он.Эксперт также добавил, что, по его мнению, позиция Москвы не будет воспринята Украиной и европейскими странами, так как они год за годом ее игнорируют. Он подчеркнул, что "требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта".Глава МИД России Сергей Лавров на XIВсероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 28 июля вновь озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине — отказ от включения Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.За последние несколько лет Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс принимает новые инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военно-политической активности блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, способные представлять угрозу ее интересам.
россия, москва, запад, украина, сергей лавров, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, УКРАИНА, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЗона проведения спецоперации
Зона проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Зона проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Антонюк
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер эфире YouTube-канала DeepDive заявил, что Россия решит украинский вопрос на поле боя, так как Запад и Киев продолжают игнорировать позицию Москвы.
Запад просто отказывается признавать позицию России. И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет. И, как мы уже неоднократно говорили, этот вопрос будет решен на поле боя", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского
06:54
Эксперт также добавил, что, по его мнению, позиция Москвы не будет воспринята Украиной и европейскими странами, так как они год за годом ее игнорируют. Он подчеркнул, что "требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта".
Глава МИД России Сергей Лавров на XIВсероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 28 июля вновь озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине — отказ от включения Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание территорий.
За последние несколько лет Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс принимает новые инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военно-политической активности блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, способные представлять угрозу ее интересам.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
СМИ: заявление Трампа об Украине шокировало Европу
