“Дело добровольное”. Кого и когда переведут на цифровые зарплаты

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль является отечественным аналогом CBDC (Central Bank Digital Currency или цифровой валюты центрального банка), эмитируемой Банком России. Предполагается, что один цифровой рубль будет обмениваться на такой же рубль в безналичной или наличной форме, при этом формы будут равнозначны. Платформа обмена и процесс эмиссии будут контролироваться исключительно Банком России, что снизит транзакционные издержки до минимально возможных уровней, но возможно и участие коммерческих банков (сейчас активно обсуждается). Последние, нужно сказать, саботировали внедрение цифрового рубля, т.к. совершенно объективно не видят себя в новой конфигурации банковского рынка, боятся потерять его, пытаются сохранить сложившиеся условия.Для осуществления транзакции, например, перечисления зарплаты в цифровых рублях работнику (физическому лицу) – получателю и работодателю необходимо открыть цифровой рублевый счет (кошелек) на платформе Банка России. После этого работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника. Важным моментом здесь является добровольность участия, т.е. на начальном этапе работы с платформой выплаты проводятся по просьбе получателя, если работник сам запросил такой формат.Стоит предположить, что несколько позднее, уже после тестирования, степень свободы сузится – для некоторых видов платежей цифровой рубль станет обязательной формой, т.к. позволяет запрограммировать направления расходования средств и проконтролировать, куда и когда в конечном счете они были направлены. Для этого и внедряется цифровой рубль – повысить прозрачность за движением финансовых ресурсов. Например, при проведении госзакупок или выделении субвенций (целевого бюджетного финансирования).При проведении выплаты зарплаты процедуры, связанные с одновременной выплатой налогов и взносов во внебюджетные фонды, проводимые работодателем-налоговым агентом, остаются прежними. Бухгалтерия формирует начисление, проводит удержание необходимой суммы и ее перечисление в соответствующий бюджет.Массовое внедрение поэтапно начинается осенью 2026 года и завершится до 2028 года. Параллельно идёт пилот бюджетных выплат и тестирование работы платформы, о чем уже рассказал недавно Анатолий Аксаков. До массового внедрения многие операции будут опциональны и могут проводиться "по запросу" получателя.Удобства пользования цифровым рублем: ускорение платежей, снижение стоимости межбанковских расчетов, повышение финансовой устойчивости в условиях санкций, упрощение бюджетных выплат, развитие цифровой экономики с переходом к экономике данных (каждый цифровой рубль сможет нести в себе определенный набор данных).Риски цифрового рубля: вопросы приватности из-за централизации информации; технологические и операционные риски; необходимость обновления IT-инфраструктуры у банков и продавцов, вероятность потери доли рынка или полный уход с рынка коммерческих банков в долгосрочной перспективе; пока еще низкая лояльность населения.Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
