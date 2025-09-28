https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862897265.html

"Еще не конец": на Украине сделали резкое заявление после угроз Зеленского

"Еще не конец": на Украине сделали резкое заявление после угроз Зеленского

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в своём видеоблоге на YouTube выразил мнение, что самоуверенные высказывания Владимира Зеленского после встречи с американским президентом Дональдом Трампом приведут его к полному провалу."Будут "Томагавки"? Нет, никаких "Томагавков" не будет. <…>Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа", — заявил он.Как считает Соскин, лидер киевской власти делает такие громкие заявления, чтобы скрыть серьёзные проблемы, возникающие на Украине в политической и военной областях. "Это еще не конец. Провал за провалом будет. <…> На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика", — высказался он.Недавно Владимир Зеленский в интервью порталу Axios порекомендовал российским чиновникам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". На эти угрозы заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что Россия может использовать такое оружие, против которого бомбоубежище не поможет, и об этом не следует забывать.В пятницу газета Telegraph сообщила, что на встрече с Трампом Зеленский запросил ракеты Tomahawk. Ранее США ограничивали поставки этих систем, опасаясь обострения конфликта и учитывая ограниченные запасы. Дальность действия этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, по данным СМИ, позволяет им достигать целей в глубине территории России, включая Москву.Россия полагает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в ситуацию и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявили, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и имеет отрицательные последствия.

