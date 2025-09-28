Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе отреагировали на опасную угрозу Зеленского в адрес России - 28.09.2025
На Западе отреагировали на опасную угрозу Зеленского в адрес России
На Западе отреагировали на опасную угрозу Зеленского в адрес России - 28.09.2025, ПРАЙМ
На Западе отреагировали на опасную угрозу Зеленского в адрес России
Президент США Дональд Трамп не должен давать Украине ракеты Tomahawk из-за угроз Владимира Зеленского использовать их для ударов по Москве, заявил британский... | 28.09.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
запад
украина
дональд трамп
владимир зеленский
совбез
дмитрий медведев
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не должен давать Украине ракеты Tomahawk из-за угроз Владимира Зеленского использовать их для ударов по Москве, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Одна из причин, почему Трамп не должен отправлять ракеты, — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать "Томагавки", если ему их передадут. Он нанесет удары по Москве", — указал эксперт.Меркурис также посетовал, что в западных СМИ открытые угрозы Зеленского никак не освещаются.Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
Новости
мировая экономика, сша, запад, украина, дональд трамп, владимир зеленский, совбез, дмитрий медведев
Мировая экономика, США, ЗАПАД, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Совбез, Дмитрий Медведев
11:25 28.09.2025
 
На Западе отреагировали на опасную угрозу Зеленского в адрес России

Меркурис: Трамп не должен давать Киеву ракеты Tomahawk из-за угроз Зеленского

© РИА Новости . Стрингер
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не должен давать Украине ракеты Tomahawk из-за угроз Владимира Зеленского использовать их для ударов по Москве, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Одна из причин, почему Трамп не должен отправлять ракеты, — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать "Томагавки", если ему их передадут. Он нанесет удары по Москве", — указал эксперт.
Меркурис также посетовал, что в западных СМИ открытые угрозы Зеленского никак не освещаются.
Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.
На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
Мировая экономикаСШАЗАПАДУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСовбезДмитрий Медведев
 
 
