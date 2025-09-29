https://1prime.ru/20250929/aes--862931405.html

Во Франции перенесли перезапуск реактора на АЭС "Фламанвиль"

ПАРИЖ, 29 сен – ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций страны, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, говорится в заявлении на сайте компании. Ранее перезапуск, который уже откладывали несколько раз, был перенесен на 1 октября. "Работы по проверке и техническому обслуживанию предохранительных клапанов главного первичного контура (реактора – ред.) "Фламанвиль-3" были завершены. Попытки перезапуска возобновились перед повторным подключением реактора к национальной электросети, запланированным на 17 октября 2025 года", - сообщает EDF. Кроме того, было подтверждено, что реактор выйдет на полную мощность до конца осени. Как напоминает телеканал BFMTV, новый энергоблок был остановлен в конце июня в рамках пусковых испытаний. Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключен к энергосети в конце декабря впервые за последние 25 лет. Его запуск стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре прошлого года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции, таким образом, будет 57 ядерных реакторов. И установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов. По планам, после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности.

