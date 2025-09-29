Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции перенесли перезапуск реактора на АЭС "Фламанвиль" - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250929/aes--862931405.html
Во Франции перенесли перезапуск реактора на АЭС "Фламанвиль"
Во Франции перенесли перезапуск реактора на АЭС "Фламанвиль" - 29.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции перенесли перезапуск реактора на АЭС "Фламанвиль"
Французская энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций страны, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль",... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:35+0300
2025-09-29T10:35+0300
энергетика
франция
китай
финляндия
edf
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:185:3079:1916_1920x0_80_0_0_fdd9189a371644350ea512e44481147e.jpg
ПАРИЖ, 29 сен – ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций страны, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, говорится в заявлении на сайте компании. Ранее перезапуск, который уже откладывали несколько раз, был перенесен на 1 октября. "Работы по проверке и техническому обслуживанию предохранительных клапанов главного первичного контура (реактора – ред.) "Фламанвиль-3" были завершены. Попытки перезапуска возобновились перед повторным подключением реактора к национальной электросети, запланированным на 17 октября 2025 года", - сообщает EDF. Кроме того, было подтверждено, что реактор выйдет на полную мощность до конца осени. Как напоминает телеканал BFMTV, новый энергоблок был остановлен в конце июня в рамках пусковых испытаний. Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключен к энергосети в конце декабря впервые за последние 25 лет. Его запуск стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре прошлого года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии. Во Франции, таким образом, будет 57 ядерных реакторов. И установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов. По планам, после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности.
https://1prime.ru/20250928/aes-862919840.html
франция
китай
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855736610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b56d6bdb6599c53f9233152d4fbc9d9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, китай, финляндия, edf
Энергетика, ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, ФИНЛЯНДИЯ, EDF
10:35 29.09.2025
 
Во Франции перенесли перезапуск реактора на АЭС "Фламанвиль"

Атомный реактор «Фламанвиль-3» вновь перенесли на 1 октября

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 29 сен – ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций страны, вновь перенесла срок перезапуска атомного реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, говорится в заявлении на сайте компании.
Ранее перезапуск, который уже откладывали несколько раз, был перенесен на 1 октября.
"Работы по проверке и техническому обслуживанию предохранительных клапанов главного первичного контура (реактора – ред.) "Фламанвиль-3" были завершены. Попытки перезапуска возобновились перед повторным подключением реактора к национальной электросети, запланированным на 17 октября 2025 года", - сообщает EDF.
Кроме того, было подтверждено, что реактор выйдет на полную мощность до конца осени.
Как напоминает телеканал BFMTV, новый энергоблок был остановлен в конце июня в рамках пусковых испытаний.
Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключен к энергосети в конце декабря впервые за последние 25 лет. Его запуск стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре прошлого года и несколько раз был остановлен из-за поломок.
По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.
Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отметил в соцсетях генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии.
Во Франции, таким образом, будет 57 ядерных реакторов. И установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватта до 63 гигаваттов.
По планам, после первоначального подключения в течение нескольких месяцев под наблюдением Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN) будут проводиться фазы тестирования, а также подключения и отключения от электросети, пока реактор не достигнет 100% мощности.
Макет плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Эксперт назвал плавучие АЭС разумным решением
Вчера, 23:07
 
ЭнергетикаФРАНЦИЯКИТАЙФИНЛЯНДИЯEDF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала