Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250929/aksenov-862956234.html
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива
Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки, вводится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:15+0300
2025-09-29T16:15+0300
энергетика
бизнес
россия
крым
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки, вводится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. "С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал Аксенов у своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250929/toplivo-862928737.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, сергей аксенов
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов
16:15 29.09.2025
 
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива

Аксенов: в Крыму ограничили продажу бензина до 30 литров в одни руки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки, вводится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации.
"С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал Аксенов у своем Telegram-канале.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Развожаев оценил ситуацию с дизельным топливом в Севастополе
09:17
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯКРЫМСергей Аксенов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала