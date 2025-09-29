https://1prime.ru/20250929/aksenov-862956234.html

В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива

энергетика

бизнес

россия

крым

сергей аксенов

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки, вводится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. "С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал Аксенов у своем Telegram-канале.

крым

2025

