https://1prime.ru/20250929/aksenov-862956234.html
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива
Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки, вводится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:15+0300
2025-09-29T16:15+0300
2025-09-29T16:15+0300
энергетика
бизнес
россия
крым
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки, вводится в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. "С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал Аксенов у своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250929/toplivo-862928737.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, сергей аксенов
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов
В Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива
Аксенов: в Крыму ограничили продажу бензина до 30 литров в одни руки