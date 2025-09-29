https://1prime.ru/20250929/aksenov-862956691.html
Аксенов рассказал о ситуации с бензином АИ-95 в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с бензином АИ-95 в Крыму
2025-09-29T16:17+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Крым наладил основные моменты логистики поставок бензина марки АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме. При этом вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. "Основные моменты логистики по 95-му мы наладили. Если ажиотажа не будет, то мы пройдем этот этап без больших потерь", - сказал Аксенов.
