ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель - 29.09.2025
ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель
ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель - 29.09.2025, ПРАЙМ
ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель
Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T14:10+0300
2025-09-29T14:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их конфискацию, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари. "Да, это именно то, над чем мы работаем. Мы работаем над деталями. Председатель Еврокомиссии сказала, что мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ЕК подтвердить, что основные активы РФ не будут затронуты в программе предоставления Киеву так называемых "репарационных кредитов". Он также добавил, что "Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением". "На данный момент я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы очень усердно работаем над этим", - пояснил представитель ЕК. В ЕК также не исключили, что предложение ЕК по кредиту Киеву под активы РФ может включать гарантии от стран ЕС безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса обездвиженных российских суверенных средств.
14:10 29.09.2025
 
ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель

Уйвари: ЕК не планирует конфисковывать активы России для кредита Украине

Еврокомиссия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их конфискацию, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
"Да, это именно то, над чем мы работаем. Мы работаем над деталями. Председатель Еврокомиссии сказала, что мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ЕК подтвердить, что основные активы РФ не будут затронуты в программе предоставления Киеву так называемых "репарационных кредитов".
Он также добавил, что "Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением". "На данный момент я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы очень усердно работаем над этим", - пояснил представитель ЕК.
В ЕК также не исключили, что предложение ЕК по кредиту Киеву под активы РФ может включать гарантии от стран ЕС безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса обездвиженных российских суверенных средств.
В МИД оценили идею главы ЕК отказаться от российского газа
27 сентября, 11:53
27 сентября, 11:53
 
Чаты
Заголовок открываемого материала