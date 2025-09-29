https://1prime.ru/20250929/aktivy--862949619.html

ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель

ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель - 29.09.2025, ПРАЙМ

ЕК не будет конфисковывать российские активы, заявил представитель

Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T14:10+0300

2025-09-29T14:10+0300

2025-09-29T14:10+0300

экономика

финансы

россия

киев

рф

брюссель

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их конфискацию, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари. "Да, это именно то, над чем мы работаем. Мы работаем над деталями. Председатель Еврокомиссии сказала, что мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ЕК подтвердить, что основные активы РФ не будут затронуты в программе предоставления Киеву так называемых "репарационных кредитов". Он также добавил, что "Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением". "На данный момент я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы очень усердно работаем над этим", - пояснил представитель ЕК. В ЕК также не исключили, что предложение ЕК по кредиту Киеву под активы РФ может включать гарантии от стран ЕС безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса обездвиженных российских суверенных средств.

https://1prime.ru/20250927/maslennikov-862875816.html

киев

рф

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, киев, рф, брюссель, ек, ес