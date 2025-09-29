Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры Т-Технологий утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года
Акционеры Т-Технологий утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года в размере 35 рублей на акцию, сообщила компания."Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату очередных дивидендов Т - по итогам второго квартала 2025 года. 35 рублей на каждую акцию Т придут на счет в середине октября", - говорится в сообщении."Всего по итогам второго квартала 2025 года направим на дивиденды 9,4 миллиарда рублей. За первый квартал акционеры Т получили по 33 рубля на акцию в июле, тогда на Т-Дивиденды мы направили 8,9 миллиарда рублей", - сообщила также компания."Стремимся платить в виде Т-Дивидендов до 30% годовой чистой прибыли "Т-Технологий", остальное капитализируем в дальнейший рост бизнеса", - говорится также в Telegram-канале компании.
рынок, финансы, акции, тинькофф
Экономика, Рынок, Финансы, Акции, Тинькофф
10:08 29.09.2025 (обновлено: 10:19 29.09.2025)
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года в размере 35 рублей на акцию, сообщила компания.
"Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату очередных дивидендов Т - по итогам второго квартала 2025 года. 35 рублей на каждую акцию Т придут на счет в середине октября", - говорится в сообщении.
"Всего по итогам второго квартала 2025 года направим на дивиденды 9,4 миллиарда рублей. За первый квартал акционеры Т получили по 33 рубля на акцию в июле, тогда на Т-Дивиденды мы направили 8,9 миллиарда рублей", - сообщила также компания.
"Стремимся платить в виде Т-Дивидендов до 30% годовой чистой прибыли "Т-Технологий", остальное капитализируем в дальнейший рост бизнеса", - говорится также в Telegram-канале компании.
Мосбиржа
Российский рынок акций в начале утренней сессии немного снижается
08:07
 
Заголовок открываемого материала