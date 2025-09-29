https://1prime.ru/20250929/aktsionery--862929800.html
Акционеры Т-Технологий утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего банка "Тинькофф") утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года в размере 35 рублей на акцию, сообщила компания."Акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату очередных дивидендов Т - по итогам второго квартала 2025 года. 35 рублей на каждую акцию Т придут на счет в середине октября", - говорится в сообщении."Всего по итогам второго квартала 2025 года направим на дивиденды 9,4 миллиарда рублей. За первый квартал акционеры Т получили по 33 рубля на акцию в июле, тогда на Т-Дивиденды мы направили 8,9 миллиарда рублей", - сообщила также компания."Стремимся платить в виде Т-Дивидендов до 30% годовой чистой прибыли "Т-Технологий", остальное капитализируем в дальнейший рост бизнеса", - говорится также в Telegram-канале компании.
