Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за рынками США

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут вслед за динамикой рынков на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,13%, до 3 832,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2 492,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,33%, до 26 476 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,38%, до 3 432,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,81%, до 8 858,9 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,76%, до 45 009 пунктов. Азиатские инвесторы принимают во внимание закрытие предыдущей недели на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, в пятницу поднялся на 0,44%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,65% и 0,59% соответственно. Рынки продолжают оценивать и вышедшие в пятницу данные по экономике США. Так, доходы населения страны в августе увеличились на 0,4% в месячном выражении, а потребительские расходы выросли на 0,6% к июлю. Ожидались рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%.

