Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно показали рост, японский Nikkei 225 сократился, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9%, до 3 862,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,52%, до 2 508,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,89%, до 26 622,88 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,33%, до 3 431,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличился на 0,85%, до 8 862,8 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,69%, до 45 043,75 пункта. Поддержала торги в Азии динамика из США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, в пятницу поднялся на 0,44%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,65% и 0,59% соответственно. Акции Alibaba в Гонконге подорожали на 4,1% на фоне улучшения прогнозов аналитиков. Так, аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену по американским депозитарным распискам (АДР) компании на 21%, до 200 долларов, Morningstar Inc. - на 49%, до 267 долларов для АДР и 260 гонконгских долларов по акциям на бирже Гонконга, пишет агентство Блумберг. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику из Китая. Согласно официальным данным, опубликованным в выходные, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-августе выросла на 0,9% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали увеличение на 1,9%. В то же время в январе-июле прибыль показывала снижение на 1,7% в годовом выражении.

