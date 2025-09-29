https://1prime.ru/20250929/bahrejn-862922523.html

Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Бахрейн по итогам восьми месяцев этого года более чем в 13 раз нарастил поставки своих товаров в Россию, при этом импорт из РФ снизился на 41%, выяснило РИА Новости, изучив данные бахрейнской статслужбы. Так, за январь-август ненефтяной экспорт Бахрейна в Россию достиг 3,3 миллиона долларов. Это в 13,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего Бахрейн продавал России механические наручные часы - на 2,8 миллиона долларов. Также на экспорт шли детали для газовых турбин, изделия из стекловолокна, минеральная вода и немного офисной мебели. При этом Россия за восемь месяцев отправила в Бахрейн товаров на 3,8 миллиона долларов. Таким образом за год поставки сократились на 41%. Самыми востребованными российскими товарами у жителей королевства в этом году стали мясо домашней птицы (1,2 миллиона долларов), сушеный нут (817 тысяч долларов), бумага (394 тысячи) и водка (119 тысяч). Всего за прошлый год Бахрейн импортировал из РФ товаров на 8,9 миллиона долларов, а экспортировал - на 2,2 миллиона. Общий объем торговли двух стран превысил 11 миллионов долларов. Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн были установлены 29 сентября 1990 года, а 28 декабря 1991 года Бахрейн признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР.

