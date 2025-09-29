Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/bahrejn-862922523.html
Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию
Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию - 29.09.2025, ПРАЙМ
Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию
Бахрейн по итогам восьми месяцев этого года более чем в 13 раз нарастил поставки своих товаров в Россию, при этом импорт из РФ снизился на 41%, выяснило РИА... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T04:15+0300
2025-09-29T04:15+0300
бизнес
экономика
россия
бахрейн
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922523.jpg?1759108557
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Бахрейн по итогам восьми месяцев этого года более чем в 13 раз нарастил поставки своих товаров в Россию, при этом импорт из РФ снизился на 41%, выяснило РИА Новости, изучив данные бахрейнской статслужбы. Так, за январь-август ненефтяной экспорт Бахрейна в Россию достиг 3,3 миллиона долларов. Это в 13,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего Бахрейн продавал России механические наручные часы - на 2,8 миллиона долларов. Также на экспорт шли детали для газовых турбин, изделия из стекловолокна, минеральная вода и немного офисной мебели. При этом Россия за восемь месяцев отправила в Бахрейн товаров на 3,8 миллиона долларов. Таким образом за год поставки сократились на 41%. Самыми востребованными российскими товарами у жителей королевства в этом году стали мясо домашней птицы (1,2 миллиона долларов), сушеный нут (817 тысяч долларов), бумага (394 тысячи) и водка (119 тысяч). Всего за прошлый год Бахрейн импортировал из РФ товаров на 8,9 миллиона долларов, а экспортировал - на 2,2 миллиона. Общий объем торговли двух стран превысил 11 миллионов долларов. Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн были установлены 29 сентября 1990 года, а 28 декабря 1991 года Бахрейн признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР.
бахрейн
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бахрейн, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БАХРЕЙН, РФ
04:15 29.09.2025
 
Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию

Бахрейн в 13 раз увеличил поставки товаров в Россию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Бахрейн по итогам восьми месяцев этого года более чем в 13 раз нарастил поставки своих товаров в Россию, при этом импорт из РФ снизился на 41%, выяснило РИА Новости, изучив данные бахрейнской статслужбы.
Так, за январь-август ненефтяной экспорт Бахрейна в Россию достиг 3,3 миллиона долларов. Это в 13,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего Бахрейн продавал России механические наручные часы - на 2,8 миллиона долларов. Также на экспорт шли детали для газовых турбин, изделия из стекловолокна, минеральная вода и немного офисной мебели.
При этом Россия за восемь месяцев отправила в Бахрейн товаров на 3,8 миллиона долларов. Таким образом за год поставки сократились на 41%. Самыми востребованными российскими товарами у жителей королевства в этом году стали мясо домашней птицы (1,2 миллиона долларов), сушеный нут (817 тысяч долларов), бумага (394 тысячи) и водка (119 тысяч).
Всего за прошлый год Бахрейн импортировал из РФ товаров на 8,9 миллиона долларов, а экспортировал - на 2,2 миллиона. Общий объем торговли двух стран превысил 11 миллионов долларов.
Дипломатические отношения между СССР и Королевством Бахрейн были установлены 29 сентября 1990 года, а 28 декабря 1991 года Бахрейн признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБАХРЕЙНРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала