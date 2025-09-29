Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турчин предложил реализовать программу производства промышленных роботов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Турчин предложил реализовать программу производства промышленных роботов
Турчин предложил реализовать программу производства промышленных роботов - 29.09.2025, ПРАЙМ
Турчин предложил реализовать программу производства промышленных роботов
Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что в Союзном государстве (СГ) следует реализовать программу производства союзных промышленных роботов. | 29.09.2025, ПРАЙМ
белоруссия
минск
19:44 29.09.2025 (обновлено: 20:03 29.09.2025)
 
Турчин предложил реализовать программу производства промышленных роботов

Турчин: в Союзном государстве необходимо реализовать программу промышленных роботов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. Архивное фото
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что в Союзном государстве (СГ) следует реализовать программу производства союзных промышленных роботов.
"Робототехника. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов. Тем более, что у нас уже имеются отдельные технологические заделы, формируется кадровый потенциал. На примере успешной совместной работы по созданию "союзного станка" предлагаем развернуть аналогичную работу по созданию "союзного промышленного робота"", - сказал Турчин, выступая в Минске на пленарной сессии "Иннопром. Беларусь".
Он отметил, что Белоруссия ставит перед своей промышленностью задачу достичь среднемирового уровня роботизации - порядка 150 роботов на 10 тысяч работников, преимущественно роботов отечественного производства. "Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов. А это условия для локализации производства их деталей, сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров", - сказал белорусский премьер.
Глава белорусского правительства подчеркнул, что в стране активно работают над новым обликом промышленности. "В наших стратегических программных документах определили шесть перспективных направлений", - сказал он. Среди них Турчин назвал микроэлектронику и станкостроение. По словам премьер-министра, перед станкостроительными заводами стоит стратегическая задача - в кратчайшие сроки освоить производство станков и обрабатывающих центров нового типа и технологического уровня, не уступающего характеристикам западных аналогов.
Также среди приоритетных направлений развития промышленности он назвал электротранспорт, особенно с учетом работы в стране Белорусской АЭС, беспилотные системы, авиастроение и космические технологии.
Мишустин рассказал о росте производства в России
ПромышленностьРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКМировая экономикаТехнологии
 
 
