Ждали худшего. Почему биржи устояли, несмотря ни на что - 29.09.2025
Ждали худшего. Почему биржи устояли, несмотря ни на что
Ждали худшего. Почему биржи устояли, несмотря ни на что - 29.09.2025, ПРАЙМ
Ждали худшего. Почему биржи устояли, несмотря ни на что
Индекс Мосбиржи подрастает в начале недели. Удержание бенчмарка выше 2700 п. – технически благоприятный сигнал, индекс отскочил от сильного уровня поддержки, и... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:29+0300
2025-09-29T12:29+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи подрастает в начале недели. Удержание бенчмарка выше 2700 п. – технически благоприятный сигнал, индекс отскочил от сильного уровня поддержки, и теперь открываются перспективы продвижения к 2800-2850 п. Однако стоит отметить, что умеренный рост наблюдается не в силу конкретных благоприятных причин, а скорее на фоне отсутствия нового новостного негатива. Дефицит драйверов ограничивает потенциал восстановления. Рыночная конъюнктура не сопутствует покупкам – рубль укрепляется к основным валютам, а нефть теряет более процента. На котировки черного золота давит окончание высокого автомобильного сезона и ожидания расширения добычи странами ОПЕК+. Снижаться более активно нефти мешает слабость доллара и опасения выпадения российского экспорта сырья. Золото между тем продолжает ценовое ралли – стоимость драгметалла подбирается к $3850. На внешних рынках внимание фокусируется на торговых переговорах Китая и США. Также инвесторы продолжат следить за ключевой макростатистикой. В ближайшие дни будут обнародованы индексы экономической активности (PMI) КНР за сентябрь. В середине недели появится предварительная оценка ИПЦ еврозоны, а самая важная информация выйдет в пятницу – сентябрьский отчет Минтруда США. На российском рынке участники торгов будут внимательно оценивать данные Росстата по инфляции – ближайшие релиз вечером 1 октября. На сентимент также могут оказывать влияние новости, связанные с налоговыми инициативами Минфина, и сигналы со стороны Центробанка. Из корпоративных событий выделим ВОСА "Полюса" и "ЕвроТранс" во вторник, в повестке – полугодовые дивиденды. В среду Мосбиржа сообщит об объемах торгов за минувший месяц. На предстоящей неделе рынок акций может получить некоторую поддержку от ослабления рубля – налоговый период позволил рублю лишь сдержаться от ослабления, со вторника-среды можно ожидать роста доллара к 84-85, юаня – ближе к 12 руб. Ожидания по индексу Мосбиржи на ближайшую перспективу – 2675-2825 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Александр Бахтин,
Александр Бахтин,
12:29 29.09.2025
 
Ждали худшего. Почему биржи устояли, несмотря ни на что

Инвестстратег Бахтин объяснил, почему биржи не рухнули на негативе

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи подрастает в начале недели. Удержание бенчмарка выше 2700 п. – технически благоприятный сигнал, индекс отскочил от сильного уровня поддержки, и теперь открываются перспективы продвижения к 2800-2850 п.
Однако стоит отметить, что умеренный рост наблюдается не в силу конкретных благоприятных причин, а скорее на фоне отсутствия нового новостного негатива. Дефицит драйверов ограничивает потенциал восстановления.
Рыночная конъюнктура не сопутствует покупкам – рубль укрепляется к основным валютам, а нефть теряет более процента. На котировки черного золота давит окончание высокого автомобильного сезона и ожидания расширения добычи странами ОПЕК+. Снижаться более активно нефти мешает слабость доллара и опасения выпадения российского экспорта сырья.
Золото между тем продолжает ценовое ралли – стоимость драгметалла подбирается к $3850.
На внешних рынках внимание фокусируется на торговых переговорах Китая и США.
Также инвесторы продолжат следить за ключевой макростатистикой. В ближайшие дни будут обнародованы индексы экономической активности (PMI) КНР за сентябрь. В середине недели появится предварительная оценка ИПЦ еврозоны, а самая важная информация выйдет в пятницу – сентябрьский отчет Минтруда США.
На российском рынке участники торгов будут внимательно оценивать данные Росстата по инфляции – ближайшие релиз вечером 1 октября. На сентимент также могут оказывать влияние новости, связанные с налоговыми инициативами Минфина, и сигналы со стороны Центробанка.
Из корпоративных событий выделим ВОСА "Полюса" и "ЕвроТранс" во вторник, в повестке – полугодовые дивиденды. В среду Мосбиржа сообщит об объемах торгов за минувший месяц. На предстоящей неделе рынок акций может получить некоторую поддержку от ослабления рубля – налоговый период позволил рублю лишь сдержаться от ослабления, со вторника-среды можно ожидать роста доллара к 84-85, юаня – ближе к 12 руб.
Ожидания по индексу Мосбиржи на ближайшую перспективу – 2675-2825 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

