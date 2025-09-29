Ждали худшего. Почему биржи устояли, несмотря ни на что

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи подрастает в начале недели. Удержание бенчмарка выше 2700 п. – технически благоприятный сигнал, индекс отскочил от сильного уровня поддержки, и теперь открываются перспективы продвижения к 2800-2850 п. Однако стоит отметить, что умеренный рост наблюдается не в силу конкретных благоприятных причин, а скорее на фоне отсутствия нового новостного негатива. Дефицит драйверов ограничивает потенциал восстановления. Рыночная конъюнктура не сопутствует покупкам – рубль укрепляется к основным валютам, а нефть теряет более процента. На котировки черного золота давит окончание высокого автомобильного сезона и ожидания расширения добычи странами ОПЕК+. Снижаться более активно нефти мешает слабость доллара и опасения выпадения российского экспорта сырья. Золото между тем продолжает ценовое ралли – стоимость драгметалла подбирается к $3850. На внешних рынках внимание фокусируется на торговых переговорах Китая и США. Также инвесторы продолжат следить за ключевой макростатистикой. В ближайшие дни будут обнародованы индексы экономической активности (PMI) КНР за сентябрь. В середине недели появится предварительная оценка ИПЦ еврозоны, а самая важная информация выйдет в пятницу – сентябрьский отчет Минтруда США. На российском рынке участники торгов будут внимательно оценивать данные Росстата по инфляции – ближайшие релиз вечером 1 октября. На сентимент также могут оказывать влияние новости, связанные с налоговыми инициативами Минфина, и сигналы со стороны Центробанка. Из корпоративных событий выделим ВОСА "Полюса" и "ЕвроТранс" во вторник, в повестке – полугодовые дивиденды. В среду Мосбиржа сообщит об объемах торгов за минувший месяц. На предстоящей неделе рынок акций может получить некоторую поддержку от ослабления рубля – налоговый период позволил рублю лишь сдержаться от ослабления, со вторника-среды можно ожидать роста доллара к 84-85, юаня – ближе к 12 руб. Ожидания по индексу Мосбиржи на ближайшую перспективу – 2675-2825 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
