Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

2025-09-29T10:34+0300

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%."Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.Отмечается, что ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определённых президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учётом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов."Устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством проекта бюджета является важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения", - подчеркнули в правительстве.

