Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
2025-09-29T10:34+0300
2025-09-29T10:38+0300
экономика
рф
госдума
рф, госдума
Экономика, РФ, Госдума
10:34 29.09.2025 (обновлено: 10:38 29.09.2025)
 
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определённых президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учётом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов.
"Устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством проекта бюджета является важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения", - подчеркнули в правительстве.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
В ЦБ оценили проект бюджета на 2026-2028 годы
25 сентября, 12:44
 
