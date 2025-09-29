https://1prime.ru/20250929/byudzhet-862947262.html
В России запланировали дефицит бюджета на 2026 год
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году ожидается в объеме 3,8 триллиона рублей, в 2027 году - 3,2 триллиона рублей, а в 2028 году - 3,5 триллиона рублей, говорится в проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, внесенном правительством в Госдуму. "Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2026 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 235 067 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2026 года к декабрю 2025 года)... дефицит федерального бюджета в сумме 3 786 434 994,0 тыс. рублей", - говорится в документе. "Дефицит федерального бюджета на 2027 год в сумме 3 185 736 935,7 тыс. рублей и дефицит федерального бюджета на 2028 год в сумме 3 513 865 414,5 тыс. рублей", - отмечается там.
