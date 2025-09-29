https://1prime.ru/20250929/chemezov-862930160.html
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали - 29.09.2025, ПРАЙМ
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:20+0300
2025-09-29T10:20+0300
2025-09-29T10:20+0300
общество
россия
свердловская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – ПРАЙМ. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кириллова. "Чемезов задержан главным Следственным управлением", – сказала собеседница агентства.
https://1prime.ru/20250927/sud--862886091.html
свердловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, свердловская область
Общество , РОССИЯ, Свердловская область
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова задержали
Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов