В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ - 29.09.2025
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ
Дания принимает экстренные меры, мобилизуя военнослужащих из запаса в ответ на появление неопознанных дронов над своей территорией, сообщает телеканал TV2. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T21:49+0300
2025-09-29T21:49+0300
дания
балтийское море
нидерланды
сергей лавров
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Дания принимает экстренные меры, мобилизуя военнослужащих из запаса в ответ на появление неопознанных дронов над своей территорией, сообщает телеканал TV2."Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в заявлении.В материале подчеркивается, что призыв напрямую связан с активностью беспилотников в небе над Данией, и солдатам "приказано явиться как можно быстрее".Ранее телеканал, опираясь на слова руководителя дежурной части полиции Борнхольма, сообщил о том, что над островом Борнхольм в Балтийском море был поднят истребитель вооруженных сил Дании в ответ на сообщения о предполагаемых беспилотниках, поступившую в местную полицию. ВС Дании отказались давать комментарии по этому поводу телеканалу.В субботу представители Нидерландов, Литвы и Норвегии заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, но не предоставили дополнительных деталей. Правоохранительные органы Амстердама позже допустили, что это мог быть воздушный шар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации с дронами в Европе, указал, что Москва не посылает ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.
дания
балтийское море
нидерланды
дания, балтийское море, нидерланды, сергей лавров, нато, ес
ДАНИЯ, Балтийское море, НИДЕРЛАНДЫ, Сергей Лавров, НАТО, ЕС
21:49 29.09.2025
 
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ

TV2: ВС Дании срочно мобилизуют солдат из резервов после сообщений о дронах

© fotolia.com / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Дания принимает экстренные меры, мобилизуя военнослужащих из запаса в ответ на появление неопознанных дронов над своей территорией, сообщает телеканал TV2.
"Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в заявлении.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии
20 сентября, 11:53
В материале подчеркивается, что призыв напрямую связан с активностью беспилотников в небе над Данией, и солдатам "приказано явиться как можно быстрее".
Ранее телеканал, опираясь на слова руководителя дежурной части полиции Борнхольма, сообщил о том, что над островом Борнхольм в Балтийском море был поднят истребитель вооруженных сил Дании в ответ на сообщения о предполагаемых беспилотниках, поступившую в местную полицию. ВС Дании отказались давать комментарии по этому поводу телеканалу.
В субботу представители Нидерландов, Литвы и Норвегии заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, но не предоставили дополнительных деталей. Правоохранительные органы Амстердама позже допустили, что это мог быть воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации с дронами в Европе, указал, что Москва не посылает ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.
ЧП на Северных потоках
Дания проигнорировала просьбы России сотрудничать по "Северным потокам"
26 сентября, 12:12
 
ДАНИЯБалтийское мореНИДЕРЛАНДЫСергей ЛавровНАТОЕС
 
 
+7 (495) 645-37-00
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
