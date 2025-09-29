https://1prime.ru/20250929/daniya-862971848.html
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ
Дания принимает экстренные меры, мобилизуя военнослужащих из запаса в ответ на появление неопознанных дронов над своей территорией, сообщает телеканал TV2.
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Дания принимает экстренные меры, мобилизуя военнослужащих из запаса в ответ на появление неопознанных дронов над своей территорией, сообщает телеканал TV2."Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в заявлении.В материале подчеркивается, что призыв напрямую связан с активностью беспилотников в небе над Данией, и солдатам "приказано явиться как можно быстрее".Ранее телеканал, опираясь на слова руководителя дежурной части полиции Борнхольма, сообщил о том, что над островом Борнхольм в Балтийском море был поднят истребитель вооруженных сил Дании в ответ на сообщения о предполагаемых беспилотниках, поступившую в местную полицию. ВС Дании отказались давать комментарии по этому поводу телеканалу.В субботу представители Нидерландов, Литвы и Норвегии заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, но не предоставили дополнительных деталей. Правоохранительные органы Амстердама позже допустили, что это мог быть воздушный шар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации с дронами в Европе, указал, что Москва не посылает ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.
В Дании срочно мобилизуют солдат из резервов, сообщили СМИ
