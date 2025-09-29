https://1prime.ru/20250929/deepseek--862950078.html
Китайская DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
2025-09-29T14:28+0300
ПЕКИН, 29 сен - ПРАЙМ. Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. Согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник в официальном аккаунте в соцсети WeChat, в новой версии была повышена эффективность обучения и умозаключений, а также снижена стоимость API. В заявлении отмечается, что выпуск новой модели стал "промежуточным шагом к новому поколению архитектуры". Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
