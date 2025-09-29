https://1prime.ru/20250929/defitsit--862949470.html
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года ожидается в объеме 5,74 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, следует из внесенных в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента. Доходы бюджета в 2025 году ожидаются в объеме 36,6 триллиона рублей, а расходы - 42,3 триллиона. В законе о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы дефицит утвержден в размере 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
