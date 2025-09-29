Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП - 29.09.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20250929/defitsit--862949470.html
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП - 29.09.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года ожидается в объеме 5,74 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, следует из внесенных в Госдуму поправок к... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T14:04+0300
2025-09-29T14:04+0300
экономика
финансы
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года ожидается в объеме 5,74 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, следует из внесенных в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента. Доходы бюджета в 2025 году ожидаются в объеме 36,6 триллиона рублей, а расходы - 42,3 триллиона. В законе о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы дефицит утвержден в размере 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
https://1prime.ru/20250929/byudzhet-862947262.html
рф
финансы, россия, рф, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Госдума
14:04 29.09.2025
 
Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП

Дефицит бюджета России в 2025 году составит 5,74 триллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года ожидается в объеме 5,74 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, следует из внесенных в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.
Доходы бюджета в 2025 году ожидаются в объеме 36,6 триллиона рублей, а расходы - 42,3 триллиона.
В законе о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы дефицит утвержден в размере 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
В России запланировали дефицит бюджета на 2026 год
В России запланировали дефицит бюджета на 2026 год
13:24
 
Экономика Финансы РОССИЯ РФ Госдума
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
