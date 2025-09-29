Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рослесхоз: только упавшие в лесу деревья можно забирать на дачу - 29.09.2025
Рослесхоз: только упавшие в лесу деревья можно забирать на дачу
Рослесхоз: только упавшие в лесу деревья можно забирать на дачу - 29.09.2025, ПРАЙМ
Рослесхоз: только упавшие в лесу деревья можно забирать на дачу
Только упавшие в лесу деревья и ветки можно забирать на дачу для растопки печи, за рубку установлен штраф, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T06:40+0300
2025-09-29T06:40+0300
бизнес
общество
промышленность
рослесхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862923127.jpg?1759117230
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Только упавшие в лесу деревья и ветки можно забирать на дачу для растопки печи, за рубку установлен штраф, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы много раз это разъясняли, что валежник, то есть все, что лежит в лесу, можно безопасно и бесплатно собирать, везти на дачу, топить ее дровами и так далее. Ключевое условие – нельзя бензопилой отделять ствол от корня. Все, что упало само – пожалуйста, забирайте", - сказал Советников.
бизнес, общество , промышленность, рослесхоз
Бизнес, Общество , Промышленность, Рослесхоз
06:40 29.09.2025
 
Рослесхоз: только упавшие в лесу деревья можно забирать на дачу

Рослесхоз: только упавшие в лесу деревья можно забирать на дачу для растопки печи

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Только упавшие в лесу деревья и ветки можно забирать на дачу для растопки печи, за рубку установлен штраф, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Мы много раз это разъясняли, что валежник, то есть все, что лежит в лесу, можно безопасно и бесплатно собирать, везти на дачу, топить ее дровами и так далее. Ключевое условие – нельзя бензопилой отделять ствол от корня. Все, что упало само – пожалуйста, забирайте", - сказал Советников.
 
