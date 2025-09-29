https://1prime.ru/20250929/dokhody--862957625.html

В России дали прогноз по бюджетным доходам от дивидендов

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2025 году ожидаются в объеме 793,3 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. В 2026 году доходы от дивидендов, также с учетом дивидендов Сбербанка, планируются в объеме 703 миллиардов рублей, в 2027 году - 765,2 миллиарда рублей, а в 2028 году - 829,2 миллиарда рублей. Сбербанк сохраняет планы получить по итогам 2025 года чистую прибыль по МСФО больше, чем годом ранее, несмотря на снижение темпов роста корпоративного кредитования. Сбербанк в 2024 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,58 триллиона рублей. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2024 год на рекордные 786,9 миллиарда рублей, по 34,84 рубля на акцию. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.

рф

