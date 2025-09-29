https://1prime.ru/20250929/dokhody--862957625.html
В России дали прогноз по бюджетным доходам от дивидендов
В России дали прогноз по бюджетным доходам от дивидендов - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России дали прогноз по бюджетным доходам от дивидендов
Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2025 году ожидаются в объеме 793,3 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:23+0300
2025-09-29T16:23+0300
2025-09-29T16:23+0300
экономика
финансы
россия
рф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/33/841993342_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_b2a1a693fd46b9259b4c93266193dfc4.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2025 году ожидаются в объеме 793,3 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. В 2026 году доходы от дивидендов, также с учетом дивидендов Сбербанка, планируются в объеме 703 миллиардов рублей, в 2027 году - 765,2 миллиарда рублей, а в 2028 году - 829,2 миллиарда рублей. Сбербанк сохраняет планы получить по итогам 2025 года чистую прибыль по МСФО больше, чем годом ранее, несмотря на снижение темпов роста корпоративного кредитования. Сбербанк в 2024 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,58 триллиона рублей. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2024 год на рекордные 786,9 миллиарда рублей, по 34,84 рубля на акцию. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.
https://1prime.ru/20250929/minfin--862957177.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/33/841993342_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_ddf6146f6b76bb6eca6267d45af0d1a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сбербанк
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Сбербанк
В России дали прогноз по бюджетным доходам от дивидендов
Доходы от дивидендов в бюджет в 2025 году составят 793,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2025 году ожидаются в объеме 793,3 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента.
В 2026 году доходы от дивидендов, также с учетом дивидендов Сбербанка
, планируются в объеме 703 миллиардов рублей, в 2027 году - 765,2 миллиарда рублей, а в 2028 году - 829,2 миллиарда рублей.
Сбербанк сохраняет планы получить по итогам 2025 года чистую прибыль по МСФО больше, чем годом ранее, несмотря на снижение темпов роста корпоративного кредитования.
Сбербанк в 2024 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 1,58 триллиона рублей. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2024 год на рекордные 786,9 миллиарда рублей, по 34,84 рубля на акцию.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.
Минфин дал прогноз по поступлениям НДФЛ на доходы по банковским депозитам