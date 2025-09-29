https://1prime.ru/20250929/dyumin--862939724.html
Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики
2025-09-29T11:48+0300
экономика
рф
алексей дюмин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862939557_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_40a8e54c483fd0ab526e0e7b2996b5df.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил, что планируется проведение заседания Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики. "Еще впереди будет Госсовет по вопросам, которые связаны практически со всей нашей жизнью, со всеми отраслями, со всеми задачами, которые поставлены в нацпроект. Определены определенные цифровые показатели, процентные, выставлены kpi достижения тех или иных параметров. Это все невозможно без человеческого потенциала. Это кадры. Кадры по всем направлениям, по всем отраслям", - сказал Дюмин журналистам.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862939557_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_cbce6911bbbe6894c1e5404b40dcfd34.jpg
