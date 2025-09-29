https://1prime.ru/20250929/dyumin--862939724.html

Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики

Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики - 29.09.2025, ПРАЙМ

Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил, что планируется проведение заседания Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики. "Еще впереди будет Госсовет по вопросам, которые связаны практически со всей нашей жизнью, со всеми отраслями, со всеми задачами, которые поставлены в нацпроект. Определены определенные цифровые показатели, процентные, выставлены kpi достижения тех или иных параметров. Это все невозможно без человеческого потенциала. Это кадры. Кадры по всем направлениям, по всем отраслям", - сказал Дюмин журналистам.

рф

2025

