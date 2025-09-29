Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики - 29.09.2025
Дюмин анонсировал заседание Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики
2025-09-29T11:48+0300
2025-09-29T11:48+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил, что планируется проведение заседания Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики. "Еще впереди будет Госсовет по вопросам, которые связаны практически со всей нашей жизнью, со всеми отраслями, со всеми задачами, которые поставлены в нацпроект. Определены определенные цифровые показатели, процентные, выставлены kpi достижения тех или иных параметров. Это все невозможно без человеческого потенциала. Это кадры. Кадры по всем направлениям, по всем отраслям", - сказал Дюмин журналистам.
рф, алексей дюмин, госсовет
Экономика, РФ, Алексей Дюмин, Госсовет
11:48 29.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил, что планируется проведение заседания Госсовета по кадрам во всех отраслях экономики.
"Еще впереди будет Госсовет по вопросам, которые связаны практически со всей нашей жизнью, со всеми отраслями, со всеми задачами, которые поставлены в нацпроект. Определены определенные цифровые показатели, процентные, выставлены kpi достижения тех или иных параметров. Это все невозможно без человеческого потенциала. Это кадры. Кадры по всем направлениям, по всем отраслям", - сказал Дюмин журналистам.
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Выплаты ветеранам, ветеранам и Героям России проиндексируют с 1 февраля
ЭкономикаРФАлексей ДюминГоссовет
 
 
