Путин держит под контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин - 29.09.2025
https://1prime.ru/20250929/dyumin-862938691.html
Путин держит под контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин
Путин держит под контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин - 29.09.2025, ПРАЙМ
Путин держит под контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин
Президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Алексей... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:40+0300
2025-09-29T11:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/42/837254215_0:226:2871:1840_1920x0_80_0_0_f33daa3cea93a168c84b16ebc6ce639f.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. Он сообщил, что ближайшее заседание президиума Госсовета будет посвящено вопросам поддержки участников СВО. "Президент уделяет личное внимание, держит на контроле (вопросы поддержки ветеранов СВО - ред.)", - сказал Дюмин журналистам.
https://1prime.ru/20250929/svo-862930952.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/42/837254215_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_880e23619abc18aae610a11b8816ae44.jpg
1920
1920
true
11:40 29.09.2025
 
Путин держит под контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин

Дюмин: Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов СВО

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Он сообщил, что ближайшее заседание президиума Госсовета будет посвящено вопросам поддержки участников СВО.
"Президент уделяет личное внимание, держит на контроле (вопросы поддержки ветеранов СВО - ред.)", - сказал Дюмин журналистам.
