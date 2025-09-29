Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО
Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО
Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО
Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.
общество, россия, рф, алексей дюмин
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Алексей Дюмин
11:42 29.09.2025
 
Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО

Дюмин: нужны новые подходы к помощи героям СВО

© РИА Новости . Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
"Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Путин держит под контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
