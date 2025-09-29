https://1prime.ru/20250929/dyumin-862938938.html
Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО
Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.
