Дюмин призвал создать новый подход к помощи героям СВО

2025-09-29T11:42+0300

экономика

общество

россия

рф

алексей дюмин

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.

