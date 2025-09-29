https://1prime.ru/20250929/dyumin-862941406.html
Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября
Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября - 29.09.2025, ПРАЙМ
Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября
Заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина состоится в конце октября, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:08+0300
2025-09-29T12:08+0300
2025-09-29T12:08+0300
экономика
россия
общество
рф
алексей дюмин
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина состоится в конце октября, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы собрались с вами как раз заблаговременно до большого мероприятия. Через какое-то время, после 20 чисел, будет расширенный президиум Госсовета, посвященный этой теме под руководством президента страны", - сказал Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.
https://1prime.ru/20250929/putin-862941101.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, алексей дюмин, владимир путин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Госсовет
Заседание президиума Госсовета с участием Путина состоится в конце октября
Дюмин: заседание президиума Госсовета с участием Путина пройдет в конце октября