Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре
Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре
2025-09-29T16:56+0300
2025-09-29T17:53+0300
валентина матвиенко
совет федерации
рф
антон силуанов
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 октября проведет парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", сообщает сайт СФ.С основным докладом выступит министр финансов РФ Антон Силуанов.В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.Дефицит федерального бюджета на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году; расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027 году - 46 триллиона, и в 2028 году - 49,4 триллиона, сообщил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году, сказал Силуанов.
рф
валентина матвиенко, совет федерации, рф, антон силуанов
Валентина Матвиенко, Совет Федерации, РФ, Антон Силуанов
16:56 29.09.2025 (обновлено: 17:53 29.09.2025)
 
Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре

Матвиенко проведет слушание по параметрам бюджета 2026-2028 года 6 октября

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 октября проведет парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", сообщает сайт СФ.
С основным докладом выступит министр финансов РФ Антон Силуанов.
В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.
Дефицит федерального бюджета на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году; расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027 году - 46 триллиона, и в 2028 году - 49,4 триллиона, сообщил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году, сказал Силуанов.
В России утвердили оборонный бюджет на 2026-2027 годы
