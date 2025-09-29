https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862958736.html

Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре

Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре - 29.09.2025, ПРАЙМ

Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 октября проведет парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T16:56+0300

2025-09-29T16:56+0300

2025-09-29T17:53+0300

валентина матвиенко

совет федерации

рф

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 октября проведет парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", сообщает сайт СФ.С основным докладом выступит министр финансов РФ Антон Силуанов.В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.Дефицит федерального бюджета на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году; расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027 году - 46 триллиона, и в 2028 году - 49,4 триллиона, сообщил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году, сказал Силуанов.

https://1prime.ru/20250929/oborona-862952429.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко, совет федерации, рф, антон силуанов