Григоренко рассказал о цифровизации в промышленности

МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Цифровизация в промышленности не только ускоряет выход продукции на рынок, но и улучшает ее качество, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Цифровизация в промышленности и цифровые решения в промышленности – огромный драйвер, который не только ускоряет выход продукции на рынок, но и позволяет улучшать качество и делать эту работу на совершенно другой скорости и намного быстрее", - сказал Григоренко журналистам на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". Вице-премьер подчеркнул, что цифровизация позволяет видеть и перенимать лучшее, что есть в мире, в том числе у соседних стран, и применять в отечественных решениях.

