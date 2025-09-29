https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862959401.html

Бюджет ожидает 80 миллиардов рублей от реализации конфискованного имущества

2025-09-29T17:07+0300

2025-09-29T17:07+0300

2025-09-29T17:08+0300

россия

бизнес

рф

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России по итогам 2025 года ожидает 80 миллиардов рублей от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность РФ, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, опубликованной в базе законопроектов нижней палаты парламента. Общий объем доходов бюджета РФ от продажи материальных и нематериальных активов в 2025 году ожидается в сумме 191,4 миллиарда рублей. В 2026 году доходы запланированы в объеме 116,85 миллиарда рублей, в 2027 году - 106,7 миллиарда рублей, а в 2028 году - 112,38 миллиарда рублей. "В оценке 2025 года учтено поступление доходов от реализации конфискованных акций и иных активов с учетом высокой готовности соответствующих проектов нормативных правовых актов и проведенной работы по реализации активов, при этом в прогнозируемом периоде соответствующие поступления в настоящее время не прогнозируются", - говорится в документе. Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции прогнозируются в сумме 47,32 миллиарда рублей в 2025 году, 45,75 миллиарда рублей в 2026 году, 46,63 миллиарда рублей в 2027 году и 46,96 миллиарда рублей в 2028 году. Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва ожидаются в объеме 9,08 миллиарда рублей в этом году, 5,3 миллиарда рублей в 2026 году, 3,02 миллиарда рублей в 2027 году и 7,73 миллиарда рублей в 2028 году. Кроме того, доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду должны составить 27,19 миллиарда рублей в 2025 году, 26,28 миллиарда рублей в 2026 году, 26,19 миллиарда рублей в 2027 году и 26,55 миллиарда рублей в 2028 году.

рф

2025

россия, бизнес, рф