https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862959912.html

США продлили разрешение американцам оплачивать налоги и сборы в России

США продлили разрешение американцам оплачивать налоги и сборы в России - 29.09.2025, ПРАЙМ

США продлили разрешение американцам оплачивать налоги и сборы в России

Министерство финансов США продлило до 9 января 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T17:17+0300

2025-09-29T17:17+0300

2025-09-29T17:21+0300

сша

минфин сша

рф

фнб

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg

ВАШИНГТОН, 29 сен – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило до 9 января 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы и получать лицензии и разрешения для продолжения деятельности в России, следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).Как уточняется в документе, речь идёт о действиях, которые в обычных условиях запрещены в рамках санкционного режима против Центробанка, минфина и ФНБ РФ, но необходимы для продолжения операций на российской территории.Новая лицензия с номером 13О заменяет предыдущую редакцию 13N, действовавшую с 8 июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250929/nis--862956409.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, минфин сша, рф, фнб, мировая экономика