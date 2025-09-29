https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862959912.html
США продлили разрешение американцам оплачивать налоги и сборы в России
2025-09-29T17:17+0300
2025-09-29T17:17+0300
2025-09-29T17:21+0300
ВАШИНГТОН, 29 сен – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило до 9 января 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы и получать лицензии и разрешения для продолжения деятельности в России, следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).Как уточняется в документе, речь идёт о действиях, которые в обычных условиях запрещены в рамках санкционного режима против Центробанка, минфина и ФНБ РФ, но необходимы для продолжения операций на российской территории.Новая лицензия с номером 13О заменяет предыдущую редакцию 13N, действовавшую с 8 июля 2025 года.
