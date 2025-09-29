Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На развитие федеральной сети дорог направят более 773 миллиардов рублей - 29.09.2025
На развитие федеральной сети дорог направят более 773 миллиардов рублей
2025-09-29T17:27+0300
2025-09-29T17:27+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Более 773 миллиардов рублей планируется направить из российского бюджета на реализацию федерального проекта "Развитие федеральной сети" на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог в 2026 году, почти 924,5 миллиарда рублей - в 2027 году и 1,238 триллиона рублей - в 2028 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России. Так, государственной компании "Автодор" в целях организации строительства и реконструкции автомобильных дорог будет направлено порядка 122,7 миллиарда рублей в 2026 году, 222,1 миллиарда рублей - в 2027 году и 150,5 миллиарда рублей - в 2028 году. На строительство и реконструкцию федеральных автодорог в 2026 году предусмотрено 217,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 187,8 миллиарда рублей и в 2028 году - 476,1 миллиарда рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения из бюджета в 2026 году планируют выделить 432,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 514,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 611,66 миллиарда рублей.
17:27 29.09.2025
 
На развитие федеральной сети дорог направят более 773 миллиардов рублей

На реконструкцию и ремонт федеральных автодорог в 2026 году направят 773 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Более 773 миллиардов рублей планируется направить из российского бюджета на реализацию федерального проекта "Развитие федеральной сети" на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных автодорог в 2026 году, почти 924,5 миллиарда рублей - в 2027 году и 1,238 триллиона рублей - в 2028 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета России.
Так, государственной компании "Автодор" в целях организации строительства и реконструкции автомобильных дорог будет направлено порядка 122,7 миллиарда рублей в 2026 году, 222,1 миллиарда рублей - в 2027 году и 150,5 миллиарда рублей - в 2028 году.
На строительство и реконструкцию федеральных автодорог в 2026 году предусмотрено 217,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 187,8 миллиарда рублей и в 2028 году - 476,1 миллиарда рублей.
На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения из бюджета в 2026 году планируют выделить 432,7 миллиарда рублей, в 2027 году - 514,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 611,66 миллиарда рублей.
