https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862960702.html

На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей

На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей - 29.09.2025, ПРАЙМ

На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей

Около 26 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в 2027 году – 28,6... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T17:30+0300

2025-09-29T17:30+0300

2025-09-29T17:30+0300

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_b03f00a6f1d9d161ecb14ad7688961b1.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в 2027 году – 28,6 миллиарда рублей, в 2028 году – 33,3 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2026 году в объеме 26 009,5 млн рублей, в 2027 году – 28 604,2 млн рублей, в 2028 году – 33 271,6 млн рублей", - говорится в документе. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен с 1 января 2024 года на период до 2030–2035 годов. Целью проекта является создание новой технологически независимой конкурентоспособной отрасли беспилотных авиационных систем.

https://1prime.ru/20250910/alikhanov-862079676.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия