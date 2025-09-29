Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей - 29.09.2025, ПРАЙМ
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей
Около 26 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в 2027 году – 28,6... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в 2027 году – 28,6 миллиарда рублей, в 2028 году – 33,3 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2026 году в объеме 26 009,5 млн рублей, в 2027 году – 28 604,2 млн рублей, в 2028 году – 33 271,6 млн рублей", - говорится в документе. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен с 1 января 2024 года на период до 2030–2035 годов. Целью проекта является создание новой технологически независимой конкурентоспособной отрасли беспилотных авиационных систем.
17:30 29.09.2025
 
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в 2027 году – 28,6 миллиарда рублей, в 2028 году – 33,3 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2026 году в объеме 26 009,5 млн рублей, в 2027 году – 28 604,2 млн рублей, в 2028 году – 33 271,6 млн рублей", - говорится в документе.
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен с 1 января 2024 года на период до 2030–2035 годов. Целью проекта является создание новой технологически независимой конкурентоспособной отрасли беспилотных авиационных систем.
