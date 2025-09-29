https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862960702.html
На нацпроект "Беспилотные авиационные системы" направят 26 млрд рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллиардов рублей планируется направить в 2026 году на финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы", в 2027 году – 28,6 миллиарда рублей, в 2028 году – 33,3 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" запланированы в 2026 году в объеме 26 009,5 млн рублей, в 2027 году – 28 604,2 млн рублей, в 2028 году – 33 271,6 млн рублей", - говорится в документе. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был запущен с 1 января 2024 года на период до 2030–2035 годов. Целью проекта является создание новой технологически независимой конкурентоспособной отрасли беспилотных авиационных систем.
