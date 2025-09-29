https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862960853.html

КРЭТ представил Мишустину инновационную зарядную станцию для электромобилей

МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Дочерняя структура "Ростеха" - компания КРЭТ - представила председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром", впервые проходящей в Белоруссии, инновационную зарядную станцию для электромобилей. Зарядка позволяет быстро заряжать одновременно до четырех электромобилей на 80% за 15-25 минут. Станция работает в любых условиях, при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов. Серийный выпуск зарядных станций мощностью 240 кВт уже налажен в Касимове. Они позиционируют себя как неэнергозатратные, оснащены универсальными разъемами CCS2, CHAdeMO и GB/T, совместимыми с 95% электромобилей. КРЭТ предлагает устанавливать такие зарядные станции у проходных предприятий, чтобы реализовать с прибылью избыточную выработку электроэнергии на них.

белоруссия

