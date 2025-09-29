https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862960853.html
КРЭТ представил Мишустину инновационную зарядную станцию для электромобилей
КРЭТ представил Мишустину инновационную зарядную станцию для электромобилей - 29.09.2025, ПРАЙМ
КРЭТ представил Мишустину инновационную зарядную станцию для электромобилей
Дочерняя структура "Ростеха" - компания КРЭТ - представила председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром", впервые проходящей в... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T17:32+0300
2025-09-29T17:32+0300
2025-09-29T17:32+0300
технологии
бизнес
белоруссия
михаил мишустин
ростех
иннопром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862960484_0:32:3071:1759_1920x0_80_0_0_353b1d4d2190e200a6695608ed1f6beb.jpg
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Дочерняя структура "Ростеха" - компания КРЭТ - представила председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром", впервые проходящей в Белоруссии, инновационную зарядную станцию для электромобилей. Зарядка позволяет быстро заряжать одновременно до четырех электромобилей на 80% за 15-25 минут. Станция работает в любых условиях, при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов. Серийный выпуск зарядных станций мощностью 240 кВт уже налажен в Касимове. Они позиционируют себя как неэнергозатратные, оснащены универсальными разъемами CCS2, CHAdeMO и GB/T, совместимыми с 95% электромобилей. КРЭТ предлагает устанавливать такие зарядные станции у проходных предприятий, чтобы реализовать с прибылью избыточную выработку электроэнергии на них.
https://1prime.ru/20250717/rostekh-859602977.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862960484_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af2427cbe388f77b484483db283111dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, белоруссия, михаил мишустин, ростех, иннопром, мировая экономика
Технологии, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин, Ростех, Иннопром, Мировая экономика
КРЭТ представил Мишустину инновационную зарядную станцию для электромобилей
КРЭТ представил Мишустину в Белоруссии инновационную зарядную станцию для электромобилей
МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Дочерняя структура "Ростеха" - компания КРЭТ - представила председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке "Иннопром", впервые проходящей в Белоруссии, инновационную зарядную станцию для электромобилей.
Зарядка позволяет быстро заряжать одновременно до четырех электромобилей на 80% за 15-25 минут. Станция работает в любых условиях, при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов.
Серийный выпуск зарядных станций мощностью 240 кВт уже налажен в Касимове. Они позиционируют себя как неэнергозатратные, оснащены универсальными разъемами CCS2, CHAdeMO и GB/T, совместимыми с 95% электромобилей.
КРЭТ предлагает устанавливать такие зарядные станции у проходных предприятий, чтобы реализовать с прибылью избыточную выработку электроэнергии на них.
"Ростех" начнет серийное производство аппарата ИВЛ "Мобивент АРМ"