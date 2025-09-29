https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862961169.html
Официальный курс юаня на вторник снизился до 11,59 рубля
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,73 копейки, до 11,5978 рубля, доллара - на 74,42 копейки, до 82,8676 рубля, евро - на 54,13 копейки, до 97,1410 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
