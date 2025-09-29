https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862961169.html

Официальный курс юаня на вторник снизился до 11,59 рубля

Официальный курс юаня на вторник снизился до 11,59 рубля - 29.09.2025, ПРАЙМ

Официальный курс юаня на вторник снизился до 11,59 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,73 копейки, до 11,5978 рубля, доллара - на 74,42 копейки, до 82,8676 рубля, евро -... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T17:34+0300

2025-09-29T17:34+0300

2025-09-29T17:52+0300

мировая экономика

рф

рынок

сша

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 7,73 копейки, до 11,5978 рубля, доллара - на 74,42 копейки, до 82,8676 рубля, евро - на 54,13 копейки, до 97,1410 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250929/mishustin--862953210.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, рынок, сша, банк россия