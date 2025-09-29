Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госинвестиции в накопители энергии в России на 2026-2028 год снизятся - 29.09.2025
Госинвестиции в накопители энергии в России на 2026-2028 год снизятся
Госинвестиции в накопители энергии в России на 2026-2028 год снизятся
2025-09-29T18:01+0300
2025-09-29T18:01+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственные инвестиции в производство систем накопления энергии в России в период с 2026 по 2028 годы предусмотренных в объеме 11,147 миллиарда рублей - ниже запланированных ранее, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Ранее на федеральный проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" в законе "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" было предусмотрено 7,987 миллиарда рублей на 2026 год, сейчас же Минфин предлагает выделить 2,472 миллиарда рублей. Также на 2027 год было заложено 8,015 миллиарда рублей, сейчас предлагается 2,788 миллиарда рублей. Кроме того, согласно бюджетному прогнозу, в 2028 году госинвестиции требуются в размере 8,009 миллиарда рублей, при этом сейчас проектом бюджета предусматривается 5,887 миллиарда рублей. В июле замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщал, что Минэнерго РФ рассчитывает, что накопители энергии будут установлены "Россетями" на юге страны до 1 июля 2026 года, а также планируется подготовить нормативно-правовую базу для их установки и в других регионах. По его словам, накопители энергии планируется установить в энергосистеме Крыма - на 100 МВт и на Кубани - на 250 МВт.
россия, крым, кубань, минфин, россети
РОССИЯ, КРЫМ, КУБАНЬ, Минфин, Россети
18:01 29.09.2025
 
Госинвестиции в накопители энергии в России на 2026-2028 год снизятся

Госинвестиции в накопители энергии в РФ на 2026-2028 г снизятся до 11 млрд руб

Монеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Монеты номиналом один рубль.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственные инвестиции в производство систем накопления энергии в России в период с 2026 по 2028 годы предусмотренных в объеме 11,147 миллиарда рублей - ниже запланированных ранее, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Ранее на федеральный проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" в законе "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" было предусмотрено 7,987 миллиарда рублей на 2026 год, сейчас же Минфин предлагает выделить 2,472 миллиарда рублей. Также на 2027 год было заложено 8,015 миллиарда рублей, сейчас предлагается 2,788 миллиарда рублей.
Кроме того, согласно бюджетному прогнозу, в 2028 году госинвестиции требуются в размере 8,009 миллиарда рублей, при этом сейчас проектом бюджета предусматривается 5,887 миллиарда рублей.
В июле замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщал, что Минэнерго РФ рассчитывает, что накопители энергии будут установлены "Россетями" на юге страны до 1 июля 2026 года, а также планируется подготовить нормативно-правовую базу для их установки и в других регионах. По его словам, накопители энергии планируется установить в энергосистеме Крыма - на 100 МВт и на Кубани - на 250 МВт.
